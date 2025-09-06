Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जनाच्या दिवशी नैवेद्यात बनवा 'हे' चविष्ट हलवा, बाप्पा प्रसन्न होतील

Anant Chaturdashi 2025 Ganesh Visarjan timings: यंदा 10 दिवस गणपतीची पूजा केल्यानंतर, आता बाप्पांना निरोप देण्याची वेळ जवळ आली आहे. गणेशोत्सवाचा उत्सव 6 सप्टेंबर २०२५ रोजी गणपती विसर्जन होणार आहे. अशावेळी गणपतीची भक्ती करण्यासाठी आणि त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी काहीतरी खास बनवू शकता. आता प्रश्न असा आहे की हे खास काय असेल? काळजी करू नका, आम्ही तुमच्यासाठी काही खास हलवा घेऊन आलो आहोत, जो तुम्ही गणपतीला अर्पण करून प्रसन्न करू शकता. . मूग डाळ हलवापिवळी मूग डाळ, तूप आणि साखरेपासून बनवलेला हा हलवा खूप चविष्ट असतो. तो मंद आचेवर शिजवला जातो आणि त्यात वेलची आणि केशर घालून त्याची चव वाढवता येते. .बेसन हलवातसेच बेसन हलवा तयार करू शकता. जो बेसन, तूप आणि साखरेपासून बनवला जातो. बेसन चांगले भाजणे महत्वाचे आहे जेणेकरून हलवा क्रिमी आणि ड्रायफ्रूटसारखा चवदार असेल. गणपती उत्सवासारख्या प्रसंगी तो खूप चविष्ट लागतो..Ganesh Visarjan 2025: 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या...' गणपती विसर्जन करताना 'या' चुका टाळा, बाप्पाला द्या योग्य निरोप . बदामाचा हलवातुम्ही गणपतीला बदामाचा हलवा अर्पण करूनही आशीर्वाद मिळवू शकता. जो स्वादिष्ट आणि आरोग्यदायी गुणधर्मांनी परिपूर्ण आहे. बारीक वाटलेले बदाम, तूप आणि साखरेपासून बनवलेला हा हलवा जाड आणि मऊ असतो. तो बनवताना लक्षात ठेवा की बदाम खूप बारीक वाटलेले आहेत. जेणेकरून हलव्यामध्ये कोणतेही दाणे राहणार नाहीत. खास प्रसंगी हा एक उत्तम गोड पदार्थ आहे..रव्याचा हलवारवा, तूप आणि साखरेपासून बनवलेला हा हलवा लवकर तयार होतो. तुम्ही तो 30 मिनिटांपेक्षा कमी वेळात सहज बनवू शकता. सणांच्या वेळी प्रसाद म्हणून रव्याचा हलवा खूप चविष्ट असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.