Ginger In Tea : फक्कड चहासाठी नेमकं आलं टाकायचं कधी? पाणी गरम झाल्यावर की, उकळी आल्यावर

What Is Right Time To Add Ginger In Tea : भारतीय लोक पाण्यानंतर सर्वाधिक पेय पित असतील तर ते म्हणेज चहा आहे. भारतातील प्रत्येक कोपऱ्यात चहाच्या विविध चवी आणि बनवण्याच्या पद्धती पाहण्यास मिळतील.

हेही वाचा : मामाच्या जमिनीवरून सावकाराला पळविणारा 'डेबू' कसा बनला गाडगेबाबा.....

हेही वाचा: Winter Tips : हिवाळ्यात दुधात तुळशीचे पाने उकळून पिण्याचे काय आहे फायदे?

सध्या थंडीचा हंगाम सुरू झाला आहे. या थंड वातावरणात गरमागरम चहाचे महत्त्व अधिक वाढते. त्यात जर, चहा अगदी फक्कड बनला असेल तर, त्याची मजा काही औरच. अनेक घरांमध्ये थंडीच्या दिवसात चहाची चव वाढवण्यासाठी चहात आलं टाकलं जात. मात्र, अनेकांना चहात नेमकं आलं कधी टाकायचं चहा उकळल्यावर की दूध टाकल्यावर हे माहिती नसते. त्यामुळे चहाची चव बिघण्याची शक्यता असते. आज आम्ही तुम्हाला चहात नेमकं आलं कधी टाकयचं याबद्दल सांगणार आहोत.

थंडीत आल्याचा चहा पिण्याची मजा काही औरच असते. आल्याचा चहा फक्त थकवाच दूर करत नाही तर, काही वेळा ऑफिसमध्ये बसल्या बसल्या डोकेदुखी थांबण्यासही मदतगार ठरतो.

चहा

हेही वाचा: Winter Clothes Drying Tips: थंडीच्या दिवसांत कमी ऊन्हात कपडे कसे वाळवाल? जाणून घ्या सोप्या ट्रिक्स

कुटून टाका आलं

अनेकजण चहाची चव वाढवण्यासाठी किसलेले आले टाकण्याऐवजी ते कुटून टाकतात. मात्र, असे केल्याने आल्याचा रस चहामध्ये उतरण्याऐवजी भांड्यातच राहतो. त्यामुळे चहाची चव वाढत नाही. तसेच यामुळे चहाचा रंगही बदलतो.

किसून टाका आलं

चहाची चव वाढवण्यासाठी किसलेले आले टाकावे. यामुळे आल्याचा रस थेट चहामध्ये जातो आणि चहा चवदार आणि कडक बनतो. किसलेले आले घातल्याने चहाची चव तर वाढतेच पण त्याचा रंगही बदलतो.

हेही वाचा: Winter Recipe: चवदार ओल्या कांद्याची चटणी कशी तयार करायची?

चहात आलं केव्हा टाकावं?

तुम्ही चहामध्ये आलं कधी टाकता यावर चहाची चव अवलंबून असते. फक्कड चहासाठी नेहमी आलं दूध, चहा पावडर तसेच साखर टाकल्यानंतरच टाकावे. कडक चहासाठी नेहमी आलं चहाला उकळी आल्यानंतर घालावे.