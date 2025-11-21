Girija Oak Favorite Dish: नॅशनल क्रश गिरीजा ओकचं सीक्रेट रिव्हील! नागपूरची ही एक वडी… जिचं नाव ऐकून स्टारचंही मन हरवलं!

Girija Oak Likes Nagpur's Famous Pudachi Vadi: मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री गिरीजा ओक सध्या सर्व तरुणांची 'नॅशनल क्रश' बनली आहे. लल्लन टॉप या युट्युब चॅनलवर एका एपिसोडमध्ये घातलेल्या निळ्या साडीमुळे गिरीजा चर्चेत आहे. परंतु अनेकांना हे माहित नसेल की गिरीजा ओकचा जन्म नागपूरमध्ये झाला असून ती नागपूरच्या प्रसिद्ध पुडाच्या वडीच्या प्रेमात आहे. ही कुरकुरीत वडी चवीला अत्यंत उत्तम लागते आणि हिवाळ्यात मिळणारी ताजी कोथिंबीर वापरून तयार केली तर आरोग्यासाठी लाभदायक आहे. तुम्हाला ही वडी ट्राय करायची असेल तर पुढील दिलेली रेसिपी नक्की बनवून पाहा..साहित्यकव्हरसाठी (पोळी/पारीसाठी):१/२ कप बेसन, १/२ कप मैदा, १/४ टीस्पून हळद, १/२ टीस्पून तिखट, १ टीस्पून ओवा, १ टेबलस्पून गरम तेल, मीठ चवीनुसारसारणासाठी:२ कप बारिक चिरलेली कोथिंबीर, १ टेबलस्पून खसखस, १ टेबलस्पून पांढरे तीळ, १/४ कप सुके खोबरे (किसलेले), १ टीस्पून तेल, १ टीस्पून तिखट, १ टीस्पून काळा मसाला, १/४ टीस्पून हळद, मीठ चवीनुसार, थोडे मनुकेपुडाच्या वडीसाठी:१ टीस्पून काळा मसाला, चिमूटभर मीठ, १ टीस्पून तेल, तळण्यासाठी तेल.Weight Loss Tasty Recipes: वजन कमी करायचंय पण चवही हवी आहे? मग 'या' हेल्दी रेसिपीज तुमच्यासाठीच!.कृतीकव्हरसाठी (पारीसाठी):एका बाऊलमध्ये बेसन आणि मैदा घ्या.त्यात मीठ, हळद, तिखट, ओवा घालून मिक्स करा.आता त्यात उकळतं तेल घाला आणि चमच्याने व्यवस्थित हलवा.मिश्रण थोडं थंड झाल्यावर हाताने तेल पीठात नीट मिसळा, एकजीव करा. पीठ ब्रेडक्रम्जसारखे भुसभुशीत दिसायला पाहिजे.थोडे थोडे पाणी घालत पीठ घट्ट मळून घ्या.पीठ मऊ नाही, तर घट्ट असेल याची काळजी घ्या; मऊ पीठ असेल तर वड्या फुटू शकतात.मळून झाल्यावर तयार पीठ झाकून १०–१५ मिनिटे बाजूला ठेवा..सारणासाठी:कोथिंबीर साफ करून स्वच्छ धुवुन घ्या आणि स्वच्छ कापडावर रात्रभर कोरडी होऊ द्या.कोथिंबीर पूर्णपणे कोरडी झाल्यावर बारिक चिरा.कढई गरम करून त्यात खसखस, तीळ, सुके खोबरे टाकून मध्यम आचेवर छान सोनेरी होईपर्यंत भाजा.हे मिश्रण मिक्सरमध्ये जाऊन फक्त २–३ पल्स द्या.बारीक पेस्ट नाही, जाडसर पोत हवे.त्याच कढईत १ टीस्पून तेल गरम करा आणि गॅस बंद करा.त्यात तिखट, हळद, काळा मसाला टाकून मिक्स करा.भाजलेला मसाला यात मिसळा.मीठ, मनुके घालून मिक्स करा.कढई व मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्या.शेवटी थंड झाल्यावर त्यात चिरलेली कोथिंबीर घालून मिसळा.गरम मसाल्यात कोथिंबीर घातल्यास पाणी सुटते, म्हणून सर्व थंड असणे आवश्यक..Dhaba Style Egg Palak Curry: वीकेंड होईल एकदम स्पेशल... बनवा झणझणीत अन् मसालेदार ढाबा स्टाईल अंडा पालक करी.पुडाची वडी तयार करण्याची पद्धत:मसाला चटणी:छोट्या बाऊलमध्ये काळा मसाला, मीठ, तेल घालून मिसळा.इच्छेनुसार थोडी चिंचेची चटणीही घालू शकता..वडी बनवणे:पीठाचा छोटा गोळा घेऊन मऊसूत करा.त्याची पारी (पोळी) लाटून घ्या.सुका मैदा वापरू नका; गरज लागल्यास हाताला थोडे तेल लावा.पारीवर काळा मसाल्याची चटणी लावा.मध्ये भरपूर सारण भरा—वडी आतून रिकामी वाटायला नको.पारी एका बाजूने दुमारून मग दुसऱ्या बाजूने दुमडा.कडा छान चिकटून बसतील अशी दाबून बंद करा.हवे असल्यास मधून पिंच करून त्रिकोणी/पिरॅमिड आकार द्या.कढईत तेल गरम करा.वड्या तेलात टाकून मंद ते मध्यम आचेवर सोनेरी, कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.बाहेर काढून गरमागरम सर्व्ह करा.ही पुडाची वडी तयार झाल्यावर ती तशीच किंवा चिंचेच्या चटणीसोबत खूपच चविष्ट लागते!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.