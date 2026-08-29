Beetroot Oats Appe: बीट न खाणारी मुलेही मागून खातील; न आंबवता बनवा रक्त अन् ताकद वाढवणारे इन्स्टंट अप्पे!

Quick Beetroot Oats Appe: रोज सकाळी नाश्त्याला काय बनवावे, हा अनेकांसाठी मोठा प्रश्न असतो. तेच तेच पोहे किंवा टोस्ट खाऊन कंटाळा आला असेल, तर बीटरूट आणि ओट्सपासून बनवलेले अप्पे हा एक उत्तम आणि आरोग्यदायी पर्याय आहे. बीटरूटमधील आयर्न आणि फॉलिक ॲसिडमुळे शरीरात हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते, तर ओट्समधील मुबलक फायबर पचनक्रिया सुधारून वजन नियंत्रणात ठेवते. हे दोन्ही घटक एकत्र आल्यामुळे हा नाश्ता चवदार तर होतोच, शिवाय हृदय निरोगी ठेवण्यास आणि दिवसभर भरपूर ऊर्जा देण्यास मदत करतो. चला जाणून घेऊया हे सुपरहेल्दी बीटरूट-ओट्स अप्पे बनवण्याची सर्वात सोपी रेसिपी- .साहित्यरवा : ३/४ कपओट्स पावडर: १/४ कप (रोल्ड ओट्स मिक्सरला बारीक करून)दही: ३/४ कपबीटरूट प्युरी: १/४ कप (बीटरूट शिजवून किंवा कच्चे वाटून घेतलेली पेस्ट)कांदा: १/४ कप (बारीक चिरलेला)आले व हिरवी मिरची: १ छोटा तुकडा आले आणि १-२ हिरव्या मिरच्या(बारीक चिरलेल्या)कोथिंबीर: २ चमचे (बारीक चिरलेली)फोडणीसाठी: २ चमचे तेल, १ लहान चमचा मोहरी, ४-५ कढीपत्ताइतर: १/४ लहान चमचा खाण्याचा सोडा (किंवा इनो), लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि अर्धा कप पाणी.Moong-Rava Bites: खायला टेस्टी, तब्येतीसाठी बेस्ट; मूग आणि रव्यापासून बनवा हाय-प्रोटिन खुसखुशीत बाईट्स! . कृतीबॅटर तयार करा: एका मोठ्या भांड्यात रवा, ओट्स पावडर, बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर एकत्र करा. त्यात दही, बीटरूट प्युरी आणि चवीनुसार मीठ घालून चांगले मिक्स करा. हे मिश्रण १० मिनिटांसाठी बाजूला झाकून ठेवा, जेणेकरून रवा आणि ओट्स व्यवस्थित भिजतील.फोडणी द्या: १० मिनिटांनंतर मिश्रण थोडे घट्ट होईल. त्यात थोडे पाणी घालून अप्पे पिठासारखी कन्सिस्टन्सी (जाडसरपणा) आणा. आता एका लहान पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, आले आणि कढीपत्ता घालून खमंग फोडणी तयार करा. ही फोडणी पिठात ओतून चांगले मिक्स करा..अप्पे भाजा: मिश्रण अप्पे पात्रात घालण्यापूर्वी त्यात १/४ चमचा इनो किंवा खाण्याचा सोडा घालून हलक्या हाताने मिक्स करा. आता अप्पे पात्र मंद आचेवर गरम करून त्याच्या प्रत्येक कपामध्ये थोडे तेल लावा.सर्व्ह करा: तयार बॅटर चमचाभर प्रत्येक कपामध्ये भरा. झाकण ठेवून मंद आचेवर दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.गरमागरम बीटरूट-ओट्स अप्पे नारळाच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा!.Oats Dhokla Recipe: ओट्सची अशी रेसिपी पाहून तुम्हीही म्हणाल, 'हे आधी का नाही माहिती होत?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.