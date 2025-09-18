Healthy Breakfast Recipe: गुरूवारी सकाळी नाश्त्यात बनवा स्वादिष्ट मुग डाळ दलिया, सोपी आहे रेसिपी

मुग डाळ दलिया हा पौष्टिक आणि स्वादिष्ट नाश्ता आहे. जो प्रथिने, फायबर आणि खनिजांनी भरलेला आहे. हा पदार्थ कोलेस्ट्रॉल कमी करतो, रक्तातील साखरेचे नियंत्रण ठेवतो आणि वजन नियंत्रणात मदत करतो. .दिवसाची सुरुवात करताना आरोग्यदायी आणि स्वादिष्ट नाश्ता करा. यामध्ये मुग डाळ दलिया हा उत्तम पर्याय आहे. हा साधा पण पौष्टिक पदार्थ प्रथिने, फायबर आणि खनिजांनी परिपूर्ण असतो, ज्यामुळे तुम्हाला संपूर्ण दिवसभर ऊर्जा मिळते आणि पचन सुधारते. मुग डाळ आणि दलियाचे हे संयोजन कोलेस्ट्रॉल कमी करते, रक्तातील साखरेचे नियंत्रण ठेवते आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते, जे आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत खूप महत्त्वाचे आहे. ही रेसिपी तयार करणे सोपे आहे. फक्त 20 मिनिटांत बनते आणि घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून बनवता येतो. मुग डाळ दलिया बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .मुग डाळ दलिया बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य१ वाटी मुग डाळदलिया१ टमाटरकोथिंबीरकांदाहिरवी मिरचीहळदमीठधणे पावडर.मुग डाळ दलिया बनवण्याची कृतीसर्वात आधी मूग आणि दलिया चांगले धुवावे. नंतर आता प्रेशर कुकरमध्ये तेल, जिरे, चिरलेला कांदा, चिरलेली हिरवी मिरची आणि चिरलेले टोमॅटो घाला आणि चांगले मिसळा. नंतर कांदा, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची चांगली परतून घ्या, त्यानंतर हळद, मीठ आणि कोथिंबीर घाला, त्यानंतर मूग डाळ आणि दलिया घाला. दोन-तीन वेळा शिट्टी होऊ द्यावी आणि तुमचा मुग डाळ दलिया तयार आहे, सजावटीसाठी हिरवी कोथिंबीर घाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.