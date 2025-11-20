Healthy Breakfast Idea: सकाळच्या नाश्त्यात मोड आलेल्या चण्यापासून स्वादिष्ट पदार्थ, सोपी आहे रेसिपी

सकाळचा नाश्ता नेहमी पौष्टिक, हलका आणि पटकन तयार होणारा असावा अशी सगळ्यांचीच इच्छा असते. अशा वेळी मोड आलेल्या चण्यापासून बनवलेला डोसा हा उत्तम आणि आरोग्यदायी पर्याय आहे. मोड आलेले चणे प्रथिनांनी समृद्ध असल्यामुळे शरीराला ऊर्जा देतात, पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि दिवसाची सुरुवात अधिक ताजेतवानेपणे होते. त्यातही या डोश्याची खासियत म्हणजे त्यासाठी फारशी तयारीची गरज नसते. फक्त रात्री चणे भिजवून सकाळी मिक्सरमध्ये काही मसाल्यांसह बारीक वाटायचे आणि तव्यावर कुरकुरीत डोसे तयार करून गरम सर्व्ह करायचे. हा डोसा चवीलाही उत्तम लागतो आणि घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या पसंतीस उतरतो. नारळाच्या चटणीसोबत किंवा टोमॅटो चटणीसोबत सर्व्ह करु शकता. हा डोसा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया..डोसा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य मोड आलेले चणेमीठतेलदहीपाणीजीरंचिझरवाआलं हिरवी मिरची.डोसा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी मोड आलेले चणे, रवा, आल, हिरवी मिरची,कोथिंबीर, दही आणि थोडे पाणी घालून चांगले मिक्सरमध्ये पेस्ट तयार करा. नंतर एका भांड्यात हे सारण काढा. नंतर जीर आणि सोडा टाका आणि चांगले फेटा. नंतर चिझ किसून टाका. यानंतर तवा गरम करा आणि छोटे डोसे तयार करा. नारळाच्या चटणीसोबत किंवा टोमॅटो चटणीसोबत सर्व्ह करुन आस्वाद घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.