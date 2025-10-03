फूड

Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात बनवा हेल्दी एग रोल, पाहा रेसिपीचा Video

Kolkata Style Egg Roll Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी पौष्टिक एग रोलची सोपी रेसिपी
Morning Breakfast Recipe:

Morning Breakfast Recipe:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

हेल्दी एग रोल बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य

मैदा – १ कप
मीठ – ½ टीस्पून
साखर – ½ टीस्पून
तेल – २ टीस्पून
पाणी –
अंडी – २
कांदा – १ मध्यम, बारीक कापलेली
हिरवी मिरची – १-२, बारीक चिरलेली
काकडी –
चाट मसाला

भाजलेले जिरे पावडर

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
food section
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com