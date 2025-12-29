Morning Breakfast Recipe: गव्हाच्या पीठात कांदा टाकून बनवा 'हा' खास पदार्थ, सर्वजण करतील कौतुक

healthy wheat flour breakfast recipe at home: रोजच्या नाश्त्याला काहीतरी वेगळं आणि पौष्टिक हवं असेल, तर गव्हाच्या पीठात कांदा टाकून बनवलेला हा खास पदार्थ नक्कीच ट्राय करा. घरात सहज असलेल्या साहित्यापासून तयार होणारी ही रेसिपी चवीला खमंग, पोटभर आणि आरोग्यदायी आहे. खास म्हणजे हा पदार्थ बनवायला फारसा वेळ लागत नाही, त्यामुळे ऑफिस, शाळा किंवा कॉलेजसाठी घाईत असतानाही तुम्ही सहज बनवू शकता. सकाळी गरमागरम हा नाश्ता टेबलावर आला की घरातील प्रत्येक जण त्याची चव घेण्यासाठी उत्सुक होईल. एकदा का हा पदार्थ चाखला, की नेहमीच्या नाश्त्याला कंटाळा येणार नाही आणि पाहुणे असोत किंवा कुटुंबीय, सगळेच तुमच्या स्वयंपाकाचं मनापासून कौतुक करतील. चला तर मग जाणून घेऊया हा पदार्थ बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य कोणते आणि कृती काय आहे. .लागणारे साहित्यगव्हाचे पीठबारिक चिरलेला कांदाकोथिंबीरहळदतिखटधणे पावडरचाट मसालामीठतेल.कृतीसर्वात आधी २ ते ३ कांदे उभे बारिक चिरुन घ्यावे. नंतर त्यात हळद, कांदा, धणे पावडर, चाट मसाला, मीठ, कोथिंबीर चांगले मिसळा. नंतर गव्हाच्या पीठात छोडे मीठे मिसळून पीठ चांगले मळून घ्यावे. नंतर पीठाचा गोळा करुन त्यात कांद्याचे सारण भरावे. नंतर पराठा लाटून घ्यावा आणि तव्यावर तूप लावून भाजून घ्यावे. तुम्ही दह्यासोबत हा पराठा खाण्याचा आनंद घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.