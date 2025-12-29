फूड

Morning Breakfast Recipe: गव्हाच्या पीठात कांदा टाकून बनवा 'हा' खास पदार्थ, सर्वजण करतील कौतुक

Morning Breakfast Recipe: गव्हाच्या पीठात कांदा घालून तयार करा स्वादिष्ट नाश्ता
Morning Breakfast Recipe:

Morning Breakfast Recipe:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

healthy wheat flour breakfast recipe at home: रोजच्या नाश्त्याला काहीतरी वेगळं आणि पौष्टिक हवं असेल, तर गव्हाच्या पीठात कांदा टाकून बनवलेला हा खास पदार्थ नक्कीच ट्राय करा. घरात सहज असलेल्या साहित्यापासून तयार होणारी ही रेसिपी चवीला खमंग, पोटभर आणि आरोग्यदायी आहे. खास म्हणजे हा पदार्थ बनवायला फारसा वेळ लागत नाही, त्यामुळे ऑफिस, शाळा किंवा कॉलेजसाठी घाईत असतानाही तुम्ही सहज बनवू शकता. सकाळी गरमागरम हा नाश्ता टेबलावर आला की घरातील प्रत्येक जण त्याची चव घेण्यासाठी उत्सुक होईल. एकदा का हा पदार्थ चाखला, की नेहमीच्या नाश्त्याला कंटाळा येणार नाही आणि पाहुणे असोत किंवा कुटुंबीय, सगळेच तुमच्या स्वयंपाकाचं मनापासून कौतुक करतील. चला तर मग जाणून घेऊया हा पदार्थ बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य कोणते आणि कृती काय आहे.

Loading content, please wait...
onion
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
Food marathi news
Cooking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com