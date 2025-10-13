Jowar Flour Uttapam Recipe: सकाळी नाश्त्यात बनवा हेल्दी आणि टेस्टी ज्वारीचा उत्तप्पा, सोपी आहे रेसिपी

ज्वारीच्या पीठाचे उत्तप्पे हे पौष्टिक आणि चवदार नाश्ता आहे. जो फक्त १५ मिनिटांत तयार होतो. लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वजण आवडीने खातील. .Morning Breakfast Recipe: ज्वारी एक पौष्टिक आणि ग्लूटेन-फ्री धान्य आहे. तुम्ही सकाळी यापासून बनवलेला नाश्ता केल्यास आरोग्यदायी असते. तसेच दिवसभर तुम्हाला थकवा जाणवणार नाही. ज्वारीच्या पीठापासून उत्तप्पा बनवू शकता. ही इन्स्टंट रेसिपी फक्त १५ मिनिटांत तयार होते, कारण याला फर्मेंटेशनची गरज नाही. मुलांसाठी, ऑफिसला जाणाऱ्यांसाठी किंवा फिटनेसप्रेमींसाठी ही रेसिपी सोपी आणि झटपट आहे. ही रेसिपी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .ज्वारीचा उत्तप्पा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य१ कप - ज्वारीचे पीठ अर्धा कप - रवा अर्धा कप दही मीठ चवीनुसार पाणी अर्धा चमचा - बेकिंग सोडा .Sunday Special Breakfast Recipe: नाश्त्यात झटपट बनवा ताकातलं धिरड; वीकेंड होईल खास, नोट करा रेसिपी.ज्वारीचा उत्तप्पा बनवण्याची कृतीज्वारीचा उत्तपा बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका मिक्सरच्या भांड्यात ज्वारीचे पीठ, दही, रवा, मीठ आणि पाणी घालून चांगले मिसळा. पीठ चांगले मध्यम घट्ट तयार करावे. नंतर एका भांड्यात काढा आणि त्यात बेकिंग सोडा टाका. पीठात चांगले मिक्स करून झाकण ठेवून १५ मिनिटे ठेवा. नंतर डोसा तवा गरम करून उत्तप्पा तयार करू शकता. हा उत्तपा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करू शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.