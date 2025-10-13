फूड

Jowar Flour Uttapam Recipe: सकाळी नाश्त्यात बनवा हेल्दी आणि टेस्टी ज्वारीचा उत्तप्पा, सोपी आहे रेसिपी

Jowar Flour Uttapam Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी पौष्टिक ज्वारीचे उत्तप्पा, सोपी रेसिपी
Jowar Flour Uttapam Recipe:

Jowar Flour Uttapam Recipe:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

ज्वारीच्या पीठाचे उत्तप्पे हे पौष्टिक आणि चवदार नाश्ता आहे. जो फक्त १५ मिनिटांत तयार होतो. लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वजण आवडीने खातील.

Morning Breakfast Recipe: ज्वारी एक पौष्टिक आणि ग्लूटेन-फ्री धान्य आहे. तुम्ही सकाळी यापासून बनवलेला नाश्ता केल्यास आरोग्यदायी असते. तसेच दिवसभर तुम्हाला थकवा जाणवणार नाही. ज्वारीच्या पीठापासून उत्तप्पा बनवू शकता. ही इन्स्टंट रेसिपी फक्त १५ मिनिटांत तयार होते, कारण याला फर्मेंटेशनची गरज नाही. मुलांसाठी, ऑफिसला जाणाऱ्यांसाठी किंवा फिटनेसप्रेमींसाठी ही रेसिपी सोपी आणि झटपट आहे. ही रेसिपी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
food section
Food marathi news
Cooking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com