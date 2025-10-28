Makhana Chocolate Recipe: लहान मुलांसाठी घरच्या घरी बनवा पौष्टिक मखान्याचे चॉकलेट, सोपी आहे रेसिपी

Quick Makhana Chocolate Treat: मखान्याचे चॉकलेट ही लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चविष्ट रेसिपी आहे. जी घरच्या घरी सहज बनवता येते. मखान्यामध्ये प्रोटीन, फायबर यासारखे अनेक पोषक घटक असतात. जो मुलांच्या वाढीसाठी आणि आरोग्यासाठी उत्तम आहे. ही रेसिपी केवळ १५-२० मिनिटांत तयार होते आणि मुलांना जंक फूडपासून दूर ठेवण्यासाठी हा हेल्दी पर्याय आहे. मखाना चॉकलेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .पौष्टिक मखाना चॉकलेट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य • मखाने २ कप | Makhana (fox nuts/lotus seeds) 2 cups • सूर्यफूल बिया १ टेबलस्पून | Sunflower seeds 1 tbsp • भोपळ्याच्या बिया १ टेबलस्पून | Pumpkin seeds 1 tbsp • बदाम १/४ कप | Almonds ¼ cup • अक्रोड ७-८ टेबलस्पून | Walnuts 7–8 tbsp • बटर २ टेबलस्पून | Butter 2 tbsp • नारळाचे तेल १ टेबलस्पून | Coconut oil 1 tbsp • मीठ २ चिमूट | Salt 2 pinches • मध १ टीस्पून | Honey 1 tsp • चोको चिप्स १ कप | Choco chips 1 cup • डार्क चॉकलेट १५० ग्राम | Dark chocolate 150 g.पौष्टिक मखाना चॉकलेट बनवण्याची कृतीसर्वात आधी एका कढईत तूप गरम करा. नंतर त्यात मखाना चांगला भाजून घ्या. नंतर बदाम, काजू, अक्रोड, पिस्ताचे बारीक तुकडे करावे.मखाना मिक्सरमध्ये बारीक करा. नंतर एका कढईत बारीक चिरलेले सुकामेवा,सुर्यफुल आणि भोपळ्याच्या बीया चांगले भाजून घ्या. नंतर बटर टाका आणि बारीक केलेला मखाना टाका,सर्व चांगले मिसळा.नंतर डार्क चॉकलेट गरम करा.त्यात बारीक कलेले सर्व साहित्य टाका आणि सेट करायला फ्रिजमध्ये ठेवा. नंतर उभ्या आकारात कापा आणि सर्व्ह करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.