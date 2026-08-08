Makki Dhokla: पालकाच्या ग्रेव्हीसोबत मक्कीचे ढोकळे; नाश्त्यासाठी बनवा 'हा' खमंग राजस्थानी पदार्थ!

Makki Dhokla In Palak Gravy: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी नवीन, चवदार आणि पौष्टिक बनवायचा विचार करत असाल, तर 'पालक ग्रेव्ही आणि मक्की ढोकळा' हा एक चांगला पर्याय आहे. मक्याच्या पिठातील भरपूर फायबर आणि कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स शरीराला दिवसभर ऊर्जा देतात आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करतात; तर पालकातील आयर्न, व्हिटॅमिन 'ए' आणि 'सी' इम्युनिटी (रोगप्रतिकारक शक्ती) वाढवून हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारण्यास मदत करतात. चव आणि आरोग्याचे हे अप्रतिम मिश्रण तुमच्या रोजच्या नाश्त्याला जास्त पौष्टिक बनवते. ही सोपी रेसिपी कशी बनवावी, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .साहित्य - मक्याचे पीठ: २ कपहिरवी मिरची: २ (बारीक चिरलेली)आले व लसूण: प्रत्येकी १ छोटा चमचा (किसलेले)मसाले: १ छोटा चमचा जिरे, १ छोटा चमचा धणे (कुटलेले),१ छोटा चमचा बडीशेप, ३-४ काळीमिरीइतर घटक: १/२ छोटा चमचा बेकिंग सोडा, २ मोठे चमचे कोथिंबीर (चिरलेली), १ चमचा लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठपालक ग्रेव्हीसाठी: ५०० ग्राम बारीक चिरलेला पालक, २ मोठे कांदे आणि २ मोठे चमचे तेल/तूप.Dill Leaf Recipe: शेपूच्या पानांचा नवा ट्विस्ट! बनवा कर्नाटकातील प्रसिद्ध 'अक्की रोटी'.कृती - मक्की ढोकळा तयार करणे -एका मोठ्या भांड्यात मक्याचे पीठ, मीठ, लाल तिखट, हिरवी मिरची, जिरे, धणे, बडीशेप, आले, लसूण, काळीमिरी, बेकिंग सोडा आणि कोथिंबीर एकत्र मिसळून घ्या.त्यात थोडे थोडे पाणी घालून मऊ कणिक मळून घ्या आणि काही वेळ बाजूला ठेवा.मळलेल्या कणकेचे सारखे भाग करून वाटोळ्या टिक्कीसारखा आकार द्या. नंतर तळहाताने थोडे चपटे करून मध्यभागी अंगठ्याने होल करा.इडली स्टीमरला थोडे तेल किंवा तूप लावून हे ढोकळे त्यात ठेवा आणि साधारण १५ ते २० मिनिटे वाफेवर शिजवून घ्या..पालक ग्रेव्ही तयार करणे -कुकरमध्ये २ चमचे तेल गरम करून त्यात कांदा आणि हिरवी मिरची ५ ते ७ मिनिटे परतून घ्या.त्यानंतर बारीक चिरलेला अर्धा पालक आणि रोजचे बेसिक मसाले घालून थोडे पाणी घाला.मिश्रणाला उकळी आल्यावर वाफवलेले ढोकळे त्यात सोडा.कुकरचे झाकण लावून कमी आचेवर शिजवून घ्या. सर्व्हिंग टिप्सतयार झालेला गरमागरम मक्की ढोकळा आणि पालक ग्रेव्ही एका सर्व्हिंग डिशमध्ये काढा.वरून जिरे आणि तुपाचा खमंग तडका देऊन नाश्त्यासाठी गरमागरम सर्व्ह करा..Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.