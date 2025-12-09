Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात हेल्दी खायचे आहे, मग कमी वेळेत बनवा 'बीट स्प्राउट डोसा', सोपी आहे रेसिपी

how to make beetroot sprout dosa at home: सकाळचा नाश्ता पौष्टिक असणं जितकं महत्त्वाचं, तितकंच तो पटकन तयार होणंही गरजेचं असतं. आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात पदार्थ बनवायाला जास्त वेळ नसतो. पण आरोग्यावर तडजोडही करायची नसते. अशावेळी तुम्हाला ऊर्जा, चव आणि हेल्थचा योग्य समतोल देणारा बीट स्प्राउट डोसा हा उत्तम पर्याय ठरतो. रंगाने आकर्षक, ताटात पाहताच भूक वाढवणारा आणि पोषणमूल्यांनी भरलेला हा डोसा फक्त काही मिनिटांत तयार होतो. बीटरूटमध्ये आयर्न, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट मुबलक प्रमाणात असतं, तर स्प्राउट्स तुमच्या नाश्त्याला प्रोटीनची जोड देतात. त्यामुळे हा डोसा मुलांच्या डब्यासाठी, ऑफिसला जाणाऱ्यांसाठी आणि वजन नियंत्रणासाठीही एकदम परफेक्ट. त्यातही तेल कमी लागत असल्याने हा उत्तम पदार्थ आहे. चला तर मग लगेच लिहून घ्या बीट स्प्राउट डोसा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे..बीट स्प्राउट डोसा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबीटमोड आलेले मुगमीठ तेलदहीहिरवी मिरचीलसूणजीरंओट्सपाणीइनो.बीट स्प्राउट डोसा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी मोड आलेले मुग घ्या. नंतर मसूर, आलं, लसून, हिरवी मिरची, जीरं, मीठ, बीट, दही, ओट्स आणि पाणी टाकून चांगले बारीक करावे. नंतर तवा गरम करा आणि सारणात थोडे इनो मिसळा.नंतर डोसा तयार करावा. तेल लावून चांगले भाजून घ्यावे. बीट स्प्राउट डोसा तयार आहे. तुम्ही दह्यासोबत हा सर्व्ह करु शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.