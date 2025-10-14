Quick Breakfast Idea: प्रोटिनने भरपूर, चवीला मस्त! सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा खुसखुशीत बटर गार्लिक पनीर

Quick Morning Breakfast Recipe: दिवसाची सुरुवात पोटभर नाश्त्याने केली की संपूर्ण दिवस चांगला जातो. मात्र सकाळच्या घाईगडबडीत पोटभरीचा आणि पौष्टिक नाश्ता बनवायला वेळ नसतो. पण आम्ही तुम्हाला सांगितलं की, सकाळी पौष्टिक आणि पोटभरीसाठी नाश्ता करता येऊ शकतो तर?पनीर हा असा पदार्थ आहे, जो आपण बनवू तसा चवीला छानच लागतो. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्याला तुम्ही बटर गार्लिक पनीर बनवू शकता. पुढे दिलेली सोपी रेसिपी लगेच लिहून घ्या. .साहित्यपनीर – 200 ग्रॅम (चौकोनी तुकडे करून)दही – 1/2 कपमीठ आणि मिरीपूड – चवीनुसारकोथिंबीर – बारीक चिरूनलोणी – 1 चमचालसूण – 10 ते 12 पाकळ्या (बारीक चिरून)स्प्रिंग अनियन (पांढरा भाग) – २2 चमचेहिरव्या मिरच्या – 2 ते 2 (बारीक चिरून)स्प्रिंग अनियनचा हिरवा भाग – सजावटीसाठीकोथिंबीर – सजावटीसाठी.कृतीपनीरचे तुकडे दही, मीठ, मिरीपूड आणि कोथिंबीर यामध्ये मुरवा.पॅनमध्ये लोणी तापवून त्यात लसूण, स्प्रिंग अनियनचा पांढरा भाग आणि हिरव्या मिरच्या घाला. सुवास येईपर्यंत परतून घ्या.आता मॅरिनेट केलेले पनीर काळजीपूर्वक ठेवा. हलवू नका. झाकण ठेवून १–२ मिनिटे शिजवा.त्यानंतर पनीर हळूवारपणे पलटवून पुन्हा १–२ मिनिटांसाठी झाकण ठेवून शिजवा.शेवटी झाकण उघडा आणि पाणी आटेपर्यंत मध्यम ते उच्च आचेवर शिजवा.वरून स्प्रिंग अनियनची हिरवी पाने, कोथिंबीर आणि आवडीनुसार थोडे चिली गार्लिक ऑइल टाका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.