फूड

Beetroot Pasta: लहान मुलांसाठी खास, घरच्या घरी बनवा बीटरूटचा हेल्दी आणि चविष्ट पिंक पास्ता

Kid-Friendly Beetroot Pasta: लहान मुलांसाठी घरच्या घरी हेल्दी आणि चविष्ट बीटरूट पिंक पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी.
Beetroot Pasta Recipe

Beetroot Pasta Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Healthy Beetroot Pink Pasta Recipe for Kids: आजकाल सगळ्यांनाच पिझ्झा, पास्ता, बर्गर खायला फार आवडतं. पण हे आरोग्यासाठी घातक पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात. अशात बऱ्याचदा प्रश्न पडतो की हेच पदार्थ हेल्दी कसे बनवता येतील? त्यासाठीच आम्ही तुमच्यासाठी पिंक पास्ताची रेसिपी घेऊन आलो आहोत. घरच्या घरी सहज बनवता येणारी ही रेसिपी पौष्टिक आणि मजेशीर आहे.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
Food article
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com