Beetroot Pasta: लहान मुलांसाठी खास, घरच्या घरी बनवा बीटरूटचा हेल्दी आणि चविष्ट पिंक पास्ता

Healthy Beetroot Pink Pasta Recipe for Kids: आजकाल सगळ्यांनाच पिझ्झा, पास्ता, बर्गर खायला फार आवडतं. पण हे आरोग्यासाठी घातक पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात. अशात बऱ्याचदा प्रश्न पडतो की हेच पदार्थ हेल्दी कसे बनवता येतील? त्यासाठीच आम्ही तुमच्यासाठी पिंक पास्ताची रेसिपी घेऊन आलो आहोत. घरच्या घरी सहज बनवता येणारी ही रेसिपी पौष्टिक आणि मजेशीर आहे..साहित्य:बीट (चिरलेले) – १ कपकाजू – ५–६आलं-लसूण पेस्ट – १ चमचामिलेट पास्ता – १ पॅकेटबटर – १ चमचादूध – अर्धा कपपिझ्झा पास्ता मिक्स – १ चमचाब्लॅक पेपर – चवीप्रमाणेचीज स्लाइस – १ (ऐच्छिक)मीठ – चवीप्रमाणे .कृती:१. बीट, काजू, आलं आणि लसूण बारीक चिरून त्याची पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट पास्त्याचा तळ असेल.२. पास्ता शिजवून घ्या.३. एका कढईत बटर तापवा आणि त्यात बारीक चिरलेला लसूण घाला. लसूण थोडासा तपकिरी होईपर्यंत परतून घ्या.४. त्यात तयार केलेली बीट-काजू पेस्ट, दूध, पिझ्झा पास्ता मिक्स आणि काळी मिरी घाला. नीट मिसळा.५. आवश्यक असल्यास चीज स्लाइस घाला.६. मीठ घाला आणि व्यवस्थित मिसळा.७. तुमचा आरोग्यदायी आणि स्वादिष्ट गुलाबी पास्ता तयार आहे!