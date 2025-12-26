Healthy Bengali Shukto: हलकी गोडसर चव, सुगंधी मसाले आणि पौष्टिक भाज्यांसह; हिवाळ्यासाठी तयार करा आरोग्यदायी बंगाली शुक्तो

Winter Special Healthy Bengali Shukto Recipe: थंड हवामानात शरीराला उष्णता आणि पोषण दोन्हीची गरज असते. त्यासाठी योग्या आहार घेणं गरजेचं असतं. आणि आपली भारतीय संस्कृती वर्षोनुवर्षं अनेक पारंपारिक हंगामी पदार्थांमुळे प्रसिद्ध आहे. आणि यालाच गरजेला न्याय देणारा पारंपरिक बंगाली पदार्थ म्हणजे शुक्तो. वेगवेगळ्या भाज्यांची सौम्य चव, नारळ-दुधाची हलकी गोडी आणि सुगंधी मसाल्यांचा स्पर्श यामुळे हा पदार्थ पोटासाठी हलका, पण आरोग्यासाठी भरपूर फायदेशीर ठरतो. तुम्हाला जर रोजच्या जेवणात वेगळेपणा हवा असेल आणि तरीही आरोग्याची काळजी घ्यायची असेल, तर बंगाली शुक्तो हा उत्तम पर्याय आहे..शुक्तोबंगाली शुक्तो हा पारंपरिक भाज्यांचा स्ट्यू आहे जो हिवाळ्यातील पोषणमूल्यांनी भरपूर असतो. यात वेगवेगळ्या भाज्या, नारळ, दूध आणि सुगंधी मसाले मिसळले जातात, ज्यामुळे हलकी गोडसर आणि सौम्य कडवट चव मिळते. शुक्तो सामान्यतः वाफवलेल्या भातासोबत सर्व्ह केला जातो आणि हा आरोग्यासाठी तसेच पोटासाठी एक परिपूर्ण पदार्थ मानला जातो..Seasonal Tomato Soup Recipe: हिवाळ्यासाठी बेस्ट! घरच्या घरीच बनवा हंगामी टोमॅटोंचं हेल्दी सूप; रेसिपी लगेच लिहून घ्या.साहित्यशेवग्याच्या शेंगा – 100 ग्रॅमघेवडा – 100 ग्रॅमरताळं – 120 ग्रॅम, फोडीवांगी – 100 ग्रॅम, चिरलेलीबटाटे – 100 ग्रॅम, फोडीकारली – 50 ग्रॅम, कापलेलीकच्ची पपई – 150 ग्रॅम, बी काढून चिरलेलीकच्ची केळी – 50 ग्रॅम, चिरलेलीआलं पेस्ट – 2 टीस्पूनमोहरीची पेस्ट – 25 ग्रॅमकिसलेला नारळ – 2 टेबलस्पूनउन्हात वाळवलेल्या मसूरच्या डाळीचे तुकडे – 10तमालपत्र – 4पंचफोडण – 1½ टीस्पून (पाच मसाल्यांचे मिश्रण (जिरे, मोहरी, मेथी, कलौंजी आणि बडीशेप)मैदा – ½ टीस्पूनदूध – अर्धा कपमीठ – चवीनुसारसाखर – चवीनुसारराधुनी पूड (ओवा) – 1½ टीस्पूनतूप – 2 टेबलस्पून.कृतीप्रथम एका छोट्या भांड्यात मैदा आणि दूध एकत्र करून गुळगुळीत मिश्रण तयार करा व बाजूला ठेवा. मोठ्या पातेल्यात शेवग्याच्या शेंगा, पपई, रताळं, बटाटे आणि घेवडा थोड्या पाण्यात व मीठ घालून मंद आचेवर साधारण १५ मिनिटं अर्धवट शिजवा. नंतर भाज्या गाळून त्यांचा स्टॉक वेगळा ठेवा.दुसऱ्या कढईत थोडं तेल गरम करून डाळ सोनेरी होईपर्यंत तळा आणि काढून ठेवा. त्याच तेलात तमालपत्र, पंचफोडण आणि आलं पेस्ट घालून मंद आचेवर परता. त्यानंतर मोहरीची पेस्ट घालून चांगली परतवून घ्या..Ginger-Lemon-Honey Tea By Chef Sanjeev Kapoor: थंडीत आरोग्याची काळजी घेणारा 'स्पेशल चहा'; शेफ संजीव कपूर यांनी सांगितली सोपी रेसिपी.प्रथम बटाटे टाकून झाकण ठेवून ३ मिनिटं शिजवा. त्यानंतर उरलेल्या उकडलेल्या भाज्या, मीठ आणि थोडी साखर टाकून चांगले मिसळा. किसलेला नारळ टाकून हलवत रहा. भाज्यांचा स्टॉक ओता, त्यात कारली आणि वांगी टाका.दूध आणि मैद्याचं मिश्रण हळूहळू घालून हलवा. मंद आचेवर ५ मिनिटं उकळा, सर्व भाज्या मऊ झाल्यावर शेवटी राधुनी पूड टाका. वरून तूप टाकून गॅस बंद करा. झाकण ठेवून ५ मिनिटं वाफ येऊ द्या.गरमागरम शुक्तो साध्या वाफाळत्या भातासोबत वाढा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.