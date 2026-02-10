Laccha Paratha Recipe: हॉटेलसारखा कुरकुरीत लच्छा पराठा बनवा घरीच! सकाळच्या नाश्त्यासाठी सोपी रेसिपी लगेच करा नोट

easy laccha paratha recipe for morning breakfast: सकाळचा नाश्ता स्वादिष्ट आणि पोटभर असावा, अशी प्रत्येकाचीच इच्छा असते. रोज पोहे, उपमा किंवा ब्रेड खाऊन कंटाळा आला असेल, तर आज नाश्त्यात काहीतरी वेगळं आणि खास ट्राय करा. हॉटेलमध्ये मिळणारा कुरकुरीत, थरथरित लच्छा पराठा आता तुम्ही अगदी सहज घरच्या घरी बनवू शकता. विशेष म्हणजे ही रेसिपी फारशी किचकट नसून कमी वेळात तयार होते. योग्य पीठ मळण्याची पद्धत, तूप किंवा तेलाचा वापर आणि पराठ्याला दिले जाणारे थर यामुळे लच्छा पराठ्याला तो खास खुसखुशीतपणा येतो. सकाळच्या चहासोबत, लोणचं, दही किंवा भाजीसोबत हा पराठा खाल्ला तर नाश्त्याची मजाच वेगळी असते. पाहुणे येणार असतील किंवा कुटुंबासाठी काहीतरी खास बनवायचं असेल, तरी ही रेसिपी उत्तम पर्याय ठरू शकते. चला तर मग कुरकुरीत लच्छा पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्यबारिक चिरलेला कांदाहिरवी मिरचीलाल तिखटधने पावडरतेलमीठतीळबारिक चिरलेली कोथिंबीर.कृतीसर्वात आधी एका मोठ्या भांड्यात बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, लाल तिखट, धने पावडर,मसाले,हळद, बेसण,कोथिंबीर, मीठ सर्व साहित्य एकत्र करावे. नंतर नंतर गोल पोळी लाटून त्यात कांद्याचे सारण भरावे. नंतर फोल्ड करावे. नंतर मधून कट करावे. नंतर गोल करून त्यावर काळे तीळ आणि कोथिंबीर लावावे. नंतर गरम तव्यावर तेल लावून दोन्ही बाजून चांगले भाजून घ्यावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.