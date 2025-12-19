फूड

ख्रिसमस सेलिब्रेशनमध्ये गोड ट्विस्ट! 5 मिनिटांत घरच्या घरी बनवा विना अंड्याची Brownie, लगेच ट्राय करा

जर तुम्ही नेहमी ख्रिसमसच्या दिवशी बाजारातून पेस्ट्री किंवा केक खरेदी करत असाल, तर बेकरीमध्ये जाण्याऐवजी घरीच अंडीशिवाय ब्राउनी बनवा. ते बनवण्यासाठी कमी वेळ तर लागेलच, शिवाय चवदार देखील आहे.
Brownie recipe: दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी साजरा केला जाणारा नाताळ हा एक प्रमुख ख्रिश्चन सण आहे. हा येशू ख्रिस्ताच्या जन्माचे स्मरण करतो. या दिवशी लोक भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करतात आणि मित्र आणि कुटुंबासह स्वादिष्ट मिठाई वाटतात. जर तुम्ही नाताळ पार्टी आयोजित करत असाल तर बाजारातून केक किंवा ब्राउनी खरेदी करण्याऐवजी घरी बनवण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. लोकांना अनेकदा असे वाटते की परिपूर्ण ब्राउनी बनवण्यासाठी तासनतास वेळ आणि अंडी लागतात, परंतु तुम्ही अंड्यांशिवाय आणि फक्त पाच मिनिटांच्या तयारीत तितकेच मऊ आणि चॉकलेटी ब्राउनी बनवू शकता.

