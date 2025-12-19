ख्रिसमस सेलिब्रेशनमध्ये गोड ट्विस्ट! 5 मिनिटांत घरच्या घरी बनवा विना अंड्याची Brownie, लगेच ट्राय करा

Brownie recipe: दरवर्षी 25 डिसेंबर रोजी साजरा केला जाणारा नाताळ हा एक प्रमुख ख्रिश्चन सण आहे. हा येशू ख्रिस्ताच्या जन्माचे स्मरण करतो. या दिवशी लोक भेटवस्तूंची देवाणघेवाण करतात आणि मित्र आणि कुटुंबासह स्वादिष्ट मिठाई वाटतात. जर तुम्ही नाताळ पार्टी आयोजित करत असाल तर बाजारातून केक किंवा ब्राउनी खरेदी करण्याऐवजी घरी बनवण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. लोकांना अनेकदा असे वाटते की परिपूर्ण ब्राउनी बनवण्यासाठी तासनतास वेळ आणि अंडी लागतात, परंतु तुम्ही अंड्यांशिवाय आणि फक्त पाच मिनिटांच्या तयारीत तितकेच मऊ आणि चॉकलेटी ब्राउनी बनवू शकता. .ब्राउनी बनवण्याची कृती सर्वात आधी एक मोठे भांडे घ्या आणि त्यात अर्धा कप मैदा, एक चतुर्थांश कप कोको पावडर आणि अर्धा कप पिठीसाखर मिसळा.गोडवा संतुलित करण्यासाठी चिमूटभर मीठ घाला.आता हे कोरडे साहित्य नीट चाळून घ्या. जेणेकरून ब्राउनीमध्ये गुठळ्या राहणार नाहीत.यानंतर, एक चतुर्थांश कप वितळलेले लोणी, अर्धा कप दूध आणि थोडे व्हॅनिला एसेन्स घाला आणि चमच्याच्या मदतीने मिसळा..जर तुम्हाला अक्रोड किंवा चॉकलेट चिप्स आवडत असतील तर तुम्ही ते यावेळी घालू शकता.यानंतर, मायक्रोवेव्ह-सेफ मगला बटरने ग्रीस करा, त्यात तयार केलेले पीठ घाला आणि वरून ते समतल करा.आता ते मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवा आणि सुमारे ९० सेकंद ते २ मिनिटे शिजवा.जेव्हा ब्राउनी वर सेट होईल आणि मध्यभागी थोडी मऊ वाटेल तेव्हा ती बाहेर काढा.यानंतर ते २-३ मिनिटे थंड होऊ द्या.आता तुमची गरम अंडी नसलेली चॉकलेट ब्राउनी तयार आहे..ब्राउनी बनवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?मिश्रण जास्त फेटू नका.मोजण्याच्या कपचा वापर करून साहित्य घ्यावे.ब्राउनीज मऊ ठेवण्यासाठी, कंडेन्स्ड मिल्क किंवा मॅश केलेले केळे वापरा.ब्राउनी बॅटरमध्ये एक चमचा कॉफी पावडर नक्की घाला.ब्राउनीज बेक करताना वेळेकडे विशेष लक्ष द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.