Sev: असे करा टेस्टी अन् कुरकुरीत शेव, ट्राय करा सोपी रेसिपी

सध्या सणासुदीच्या काळात झटपट होणारे शेव अनेकदा कूरकुरीत होत नाही. त्यामुळे आपण अनेकदा घरी बनवायचे टाळतो. मात्र आज आम्ही तुम्हाला कूरकुरीत आणि टेस्टी अशी शेवची रेसिपी सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (how to make crispy and tasty sev read recipe)

साहित्य -

हरभरा डाळीचे पीठ

तळणीसाठी तेल

तिखट

मीठ

ओव्याची पूड

बारीक हिंगपूड

