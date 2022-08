By

सध्या सणावारांच्या दिवंसामध्ये आपण एकापेक्षा एक भारी पदार्थ बनवत असतो. मग ते उपहारासाठी असो किंवा स्वत:साठी. आज आम्ही तुम्हाला ताट सजविण्यासाठी महत्त्वाच्या असेलेल्या चटणींमधील एका चटणीची रेसिपी सांगणार आहे.

चटणी, लोणची, कोशिंबिरींना जेवणाच्या ताटात महत्वाचं स्थान आहे. जेवणाच्या ताटात चटणी असली की जेवणाची चव वाढते. आज आपण सोपी शेंगदाण्याच्या चटणीची रेसिपी जाणून घेणार आहोत. (How to make Dry Peanut check recipe here)

साहित्य:

दीड वाटी शेंगदाणे

दीड टेबलस्पून लाल तिखट

दीड टीस्पून जिरं

पाव टीस्पून हिंग

मीठ चवीनुसार

कृती:

1. शेंगदाणे मध्यम आचेवर खमंग भाजून घ्यावेत.

2. भाजल्यानंतर त्यांची सालं काढून घ्यावीत.

3. त्यानंतर मिक्सरमधून शेंगदाण्याचा जाडसर कूट काढा

4) त्यात तिखट,मीठ, हिंग घालून परत मिक्सरमधून फिरवावं. चटणी तयार होणार.