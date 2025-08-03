फूड

Sunday Breakfast Recipe: रविवारी सकाळी नाश्त्यात बनवा चवदार ज्वारी अन् दुधी भोपळ्याचे अप्पे, सोपी आहे रेसिपी

Nutritious Indian breakfast recipe with jowar and dudhi : रविवारच्या नाश्त्यासाठी पौष्टिक आणि चवदार अप्पे बनवा
Jowar and bottle gourd appe recipe for Sunday breakfast
Jowar and bottle gourd appe recipe for Sunday breakfast Sakal
पुजा बोनकिले
Updated on

Nutritious Indian breakfast recipe with jowar and dudhi: रविवारचा सकाळचा नाश्ता खास आणि चवदार असावा असे प्रत्येकाला वाटते. अशा वेळी ज्वारी आणि दुधी भोपळ्याचे अप्पे हा एक उत्तम पर्याय आहे, जो पौष्टिक, सोपा आणि सर्वांना आवडणारा आहे. ज्वारीचे पीठ आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे, कारण त्यात फायबर, लोह आणि प्रथिने भरपूर असतात, तर दुधी भोपळा शरीराला थंडावा देतो आणि पचन सुधारतो. हे अप्पे बनवण्यासाठी कमी वेळ आणि साहित्य लागते, तरीही त्याची चव अप्रतिम असते. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना हे अप्पे आवडतात. त्यासोबत नारळाची चटणी किंवा सांबार मिळाला तर जेवणाची मजा दुप्पट होते. पावसाळ्याच्या थंड सकाळी किंवा रविवारच्या निवांत वातावरणात हा नाश्ता बनवून कुटुंबासोबत आनंद घेता येतो. ही रेसिपी इतकी सोपी आहे की नवखेही सहज बनवू शकतात. चला, तर मग जाणून घेऊया ज्वारी आणि दुधी भोपळ्याच्या अप्प्याची रुचकर आणि झटपट रेसिपी, जी तुमच्या रविवारच्या नाश्त्याला खास बनवेल!

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
food section
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com