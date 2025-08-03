Sunday Breakfast Recipe: रविवारी सकाळी नाश्त्यात बनवा चवदार ज्वारी अन् दुधी भोपळ्याचे अप्पे, सोपी आहे रेसिपी

Nutritious Indian breakfast recipe with jowar and dudhi: रविवारचा सकाळचा नाश्ता खास आणि चवदार असावा असे प्रत्येकाला वाटते. अशा वेळी ज्वारी आणि दुधी भोपळ्याचे अप्पे हा एक उत्तम पर्याय आहे, जो पौष्टिक, सोपा आणि सर्वांना आवडणारा आहे. ज्वारीचे पीठ आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे, कारण त्यात फायबर, लोह आणि प्रथिने भरपूर असतात, तर दुधी भोपळा शरीराला थंडावा देतो आणि पचन सुधारतो. हे अप्पे बनवण्यासाठी कमी वेळ आणि साहित्य लागते, तरीही त्याची चव अप्रतिम असते. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना हे अप्पे आवडतात. त्यासोबत नारळाची चटणी किंवा सांबार मिळाला तर जेवणाची मजा दुप्पट होते. पावसाळ्याच्या थंड सकाळी किंवा रविवारच्या निवांत वातावरणात हा नाश्ता बनवून कुटुंबासोबत आनंद घेता येतो. ही रेसिपी इतकी सोपी आहे की नवखेही सहज बनवू शकतात. चला, तर मग जाणून घेऊया ज्वारी आणि दुधी भोपळ्याच्या अप्प्याची रुचकर आणि झटपट रेसिपी, जी तुमच्या रविवारच्या नाश्त्याला खास बनवेल!.ज्वारी आणि दुधी भोपळ्याचे अप्पे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य- १ कप ज्वारीचे पीठ -१/२ कप सूजी - १ कप किसलेले दुधी - १/२ कप स्वीटकॉर्न कुस्करलेले - १/२ कप दही - धणेपाने + हिरवी मिरची + आले कुस्करलेले - लाल मिरची पावडर, हळद पावडर, साखर आणि चवीनुसार मीठ - १ टीस्पून धणेपूड, - १/२ टीस्पून जिरेपूड - तीळ - पाणी - इनो फ्रुट्सलॅट आणि लिंबाचा रस .ज्वारी आणि दुधी भोपळ्याचे अप्पे बनवण्याची कृतीसर्वात आधी वरील सर्व साहित्य एकत्र करावे. नंतर अप्पे पात्र गरम करून त्यात सारण टाका. १५ मिनिटे वाफवल्यानंतर गॅस बंद करा. गरमागरम ज्वारी दुधीभोपळ्याची अप्पे तयार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.