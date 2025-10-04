Kojagiri Purnima Special: कोजागिरी पौर्णिमेसाठी खास – बनवा झटपट मसाला दूध

Quick & Delicious Masala Milk to Brighten Kojagiri Night: अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्दशीला कोजागिरी किंवा शरद पौर्णिमा साजरी केली जाते. या दिवशी घरातील मोठ्या मुलाचे किंवा मुलीचे औक्षण केले जाते. तसेच देवी लक्ष्मीची आणि भगवान विष्णूची पूजा केली जाते. त्याचसोबत श्रीसूक्त आणि विष्णूसहस्त्रनामाचे पठण केले जाते. पण याव्यतिरिक्त सर्वात महत्त्वाचं आणि सगळ्यांच्या आवडीचं म्हणजेच मसाला दूधाचे सेवन केले जाते. चला तर मग जाणून घेऊया हे मसाला दूध कसे बनवायचे. .साहित्यदूध – ½ लिटरसाखर – चवीनुसारबदाम – १५-२०काजू – १५-२०वेलदोडा पावडर – १ टी-स्पूनकेशर-वेलदोडा सिरप – १ टी-स्पूनसजावटीसाठी – काजू-बदाम कातर, गुलाबाच्या पाकळ्या.कृतीसर्वप्रथम दूध ५-८ मिनिटे उकळून घ्या.मिक्सर जारमध्ये काजू, बदाम, वेलदोडे आणि साखर टाकून जाडसर वाटून घ्या.काही बदाम आधी भिजवून त्याची साल काढून त्याची गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.उकळलेल्या दुधात साखर, काजू-बदाम पावडर, बदाम पेस्ट आणि वेलदोडा पावडर टाकून चांगली उकळी आणा.त्यात केशर-वेलदोडा सिरप घालून पुन्हा उकळवा.दूध गाढसर व्हावे म्हणून उकळताना त्यात चिनीमातीची वाटी ठेवावी. यामुळे दूध तळाला लागत नाही आणि बाहेरही सांडत नाही.दूध घट्टसर झाल्यावर गॅस बंद करा.वरून काजू-बदामाच्या कातर व गुलाबाच्या पाकळ्या घालून गरमागरम मसाला दूध सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.