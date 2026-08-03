Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी...

Konkan Special Suranoli: सकाळच्या घाईगडबडीत नाश्त्याला काय बनवावे, हा प्रश्न प्रत्येक घरात विचारला जातो. रोज रोज तेच तेच पोहे, उपमा किंवा डोसा खाऊन कंटाळा आला असेल, तर कोकणातील ही पारंपारिक 'सुरणोळी' एक उत्तम आणि चविष्ट पर्याय आहे. पीठ आंबवून बनवल्यामुळे ही सुरणोळी पचनासाठी अत्यंत हलकी असते आणि आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उत्तम मानली जाते. तसेच, यात वापरलेले ताजं खोबरं आणि गूळ शरीराला झटपट ऊर्जा देऊन दिवसभर ताजेतवाने ठेवण्यास मदत करतात.तांदूळ, ताजं खोबरं, दही आणि गुळाच्या मिश्रणापासून तयार होणारी ही सुरणोळी अत्यंत मऊ, लुसलुशीत आणि जाळीदार होते. विशेष म्हणजे ही बनवण्यासाठी फारसे साहित्य लागत नाही..साहित्यतांदूळ: २ कपमेथी दाणे: १ चमचाताजं किसलेलं खोबरं: १ कपदही: अर्धा कपगूळ: १ चमचाहळद: अर्धा चमचाभिजवलेले पोहे: १ कपमीठ: चवीनुसारपाणी: आवश्यकतेनुसारतेल: भाजण्यासाठी.Banana Kofta: रोजच्या भाजीचा कंटाळा आलाय? बनवा कच्च्या केळीचे क्रिस्पी कोफ्ते!.कृतीतांदूळ भिजवणे: सगळ्यात आधी तांदूळ आणि मेथी दाणे स्वच्छ धुवून ५ ते ६ तास पाण्यात भिजत ठेवा.पीठ वाटणे: तांदूळ चांगले भिजल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात घ्या. त्यात किसलेले खोबरं, दही, गूळ, हळद, मीठ आणि भिजवलेले पोहे घाला. थोडे पाणी घालून हे सर्व मिश्रण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून एकसंध आणि मऊसर पीठ तयार करा.पीठ आंबवणे: हे तयार पीठ झाकून रात्रभर (८ ते १० तास) आंबण्यासाठी ठेवा. दुसऱ्या दिवशी पीठ छान फुलून वर येईल. त्यानंतर हलक्या हाताने पीठ एकदा मिसळून घ्या..सुरणोळी भाजणे: आता तवा गरम करून त्याला थोडे तेल लावा. तव्यावर डोशाप्रमाणे पीठ ओता, परंतु सुरणोळी डोशापेक्षा थोडी जाडसर ठेवा.वाफवणे: तव्यावर झाकण ठेवून कमी ते मध्यम आचेवर ७ ते ८ मिनिटे शिजू द्या. वरून थोडे तेल सोडून सुरणोळी छान शेकून घ्या.मऊ आणि जाळीदार कोकणी सुरणोळी तयार आहे. ही गरमागरम सुरणोळी ओल्या नारळाची चटणी किंवा घरच्या लोण्यासोबत सर्व्ह करा..Chilgoza Halwa Recipe: १ किलो हलव्यासाठी \n६,००० रुपये! लखनौचा चिलगोजा का आहे इतका महाग? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.