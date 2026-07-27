Korean Side Dishes: कोरियन जेवणात इतक्या साइड डिशेस का असतात? जाणून घ्या रंजक कारण!

Interesting facts about Korean side dishes: पारंपरिक कोरियन जेवण समोर आल्यावर सर्वात आधी लक्ष वेधून घेते ते म्हणजे टेबलवर पसरलेल्या छोट्या-छोट्या वाट्यांचं दृश्य. मुख्य जेवण येण्यापूर्वीच टेबल रंगीबेरंगी भाज्या, किमची, मॅनेट केलेले बीन्स, सोया सॉसमधील बटाटे, ताजी कोशिंबीर आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोणच्यांनी भरून जाते. अनेकांना हे स्टार्टर्स वाटू शकतात, पण कोरियन संस्कृतीत हा जेवणाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. या छोट्या साइड डिशेसना 'बंचन' (Banchan) असे म्हणतात. कोरियन जेवणात या डिशेस फक्त शोभेसाठी नसून त्यामागे मोठा इतिहास, संस्कृती आणि आरोग्याचा विचार दडलेला आहे..जेवणात योग्य समतोल राखण्यासाठीइतर संस्कृतींप्रमाणे कोरियन जेवण एका मुख्य पदार्थाभोवती फिरत नाही, तर ते पूर्ण समतोलावर आधारित असते. यात भात मुख्य असतो, सूप उष्णता देते आणि साइड डिशेस चवीचा अनुभव पूर्ण करतात. प्रत्येक वाटीत वेगळी चव असते. काही तिखट, काही आंबट, तर काही गोड किंवा मसालेदार असतात. यामुळे जेवणाचा प्रत्येक घास वेगवेगळा आणि चवदार लागतो.शेकडो वर्षांची जुनी शाही परंपराही परंपरा शेकडो वर्षे जुनी आहे. जोसेन राजवंशाच्या काळात राजाच्या दरबारात येणाऱ्या जेवणात अशा अनेक साइड डिशेस दिल्या जात असत. हा आदरातिथ्य आणि समृद्धीचा भाग मानला जात होता.राजघराण्यातील ही पद्धत हळूहळू सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचली. आज जरी लोक दररोज डझनभर वाट्या ठेवत नसले, तरी जेवणात विविधतेचा समावेश करण्याची ही सवय कोरियन संस्कृतीत घट्ट रुजली आहे..Banana Kofta: रोजच्या भाजीचा कंटाळा आलाय? बनवा कच्च्या केळीचे क्रिस्पी कोफ्ते!.किमची व्यतिरिक्त अनेक पौष्टिक पर्यायबहुतांश लोकांना कोरियन साइड डिशेस म्हणजे फक्त 'किमची' वाटते, परंतु ती या मोठ्या कुटुंबाचा फक्त एक भाग आहे. यात काकडीची कोशिंबीर, सोयाबीनचे अंकुर, मशरूम आणि सीझननुसार मिळणाऱ्या ताज्या भाज्यांचा समावेश असतो. या डिशेस स्टीमिंग, फ्रायनिंग, बाॅइलिंग आणि फर्मेंटेशन अशा विविध पद्धतीने बनवल्या जातात.रेफ्रिजरेटर नसण्याच्या काळातील व्यावहारिक उपायऐतिहासिक काळात जेव्हा रेफ्रिजरेटर नव्हते, तेव्हा कडाक्याच्या थंडीत भाज्या टिकवून ठेवण्यासाठी या पद्धतीचा शोध लागला होता. फर्मेंटेशन आणि लोणचे बनवण्याच्या तंत्रामुळे अन्न आठवडे किंवा महिने टिकू लागले. कालांतराने हा जगण्याचा मार्ग एका सुंदर खाद्यसंस्कृतीमध्ये बदलला..एकत्र जेवण्याची आणि वाटून घेण्याची संस्कृतीकोरियन जेवणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ते सामायिकपणे (Communally) खाल्ले जाते. या छोट्या वाट्या टेबलच्या मध्यभागी ठेवल्या जातात, जेणेकरून सर्वजण मिळून त्याचा आनंद घेऊ शकतील. यामुळे कुटुंबात आणि मित्रांमध्ये संवाद वाढतो आणि एकत्र येण्याचा आनंद द्विगुणित होतो..Quick Morning Breakfast Recipe: रात्रीचं वरण शिल्लक राहिलंय? मग सकाळच्या नाश्त्याला त्याचे असे टेस्टी पराठे नक्की बनवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.