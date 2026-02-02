Maha Shivratri 2026 : पहिल्यांदाच महाशिवरात्रीचा उपवास करताय? मग काय खावे अन् काय खाऊ नये, जाणून घ्या सविस्तर

Maha Shivratri 2026 fasting food guide: हिंदू धर्मात महाशिवरात्री हा भगवान शिवाच्या पूजेसाठी वर्षातील सर्वात महत्वाचा दिवस मानला जातो. यावर्षी महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाईल. भोलेनाथचे अनेक भक्त उपवास करतात आणि भगवान शिव यांना प्रसन्न करण्यासाठी त्यांची पूजा करतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान शिव आणि माता पार्वती यांचा विवाह महाशिवरात्रीला झाला होता. असं मानलं जातं की महाशिवरात्रीचे व्रत केल्याने इच्छित वर आणि विवाहित जोडप्यांना सुखी वैवाहिक जीवनाचे आशीर्वाद मिळतात. जर तुम्हीही यावेळी महाशिवरात्रीचा उपवास करत असाल तर काय खावे आणि काय खाऊ नये हे जाणून घेऊया. .काय खावे?महाशिवरात्रीच्या उपवासात, काही भक्त भगवान शिवाची पूजा करतात आणि दिवसभर उपवास करतात, तर काही फळे खातात. या उपवासात फळे खाऊ शकतात. दिवसभर अशक्तपणा आणि निर्जलीकरण टाळण्यासाठी तुम्ही फळे, रस आणि इतर पदार्थांचे सेवन करू शकता. .Maha Shivratri 2026: हर हर महादेव...! यंदा महाशिवरात्री 15 कि 16 फेब्रुवारी? कधी साजरी होईल, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त.काय खाऊ नयेहिंदू धर्मात महाशिवरात्रीचा उपवास खूप पवित्र मानला जातो. म्हणून, या दिवशी मांसाहार करणे टाळावे. तसेच अतिमसालेदार पदार्थ खाणे टाळावे. शिवरात्रीच्या उपवासात कांदा आणि लसूण जेवणात वापरू नका. उपवासात साध मीठ वापरणे टाळा त्याऐवजी सैंधव मीठ वापरु शकता. गर्भवती महिला, मुले, आजारी आणि वृद्धांनी शिवरात्रीचे उपवास करणे टाळावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.