Maharashtrian Recipe: तिखट खायला आवडतं? घरीच बनवा झणझणीत,सुकी लाल मिरची चटणी!

Fiery Dry Chilli Chutney Recipe: जर तुम्हाला जेवणात तिखट, झणझणीत आणि चमचमीत पदार्थ खायला आवडत असतील, तर महाराष्ट्रीयन पद्धतीची ही सुकी लाल मिरची आणि लसणाची चटणी तुमच्या स्वयंपाकघरात असायलाच हवी. अगदी मोजक्या साहित्यात आणि कमी वेळेत तयार होणारी ही चटणी चवीला अप्रतिम लागते. ही चटणी तुम्ही डब्यात साठवून ठेवू शकता. भाकरी, चपाती, वडापाव किंवा अगदी वरण-भातासोबत ही चटणी तोंडी लावायला उत्तम पर्याय आहे..चटणीसाठी लागणारे साहित्य-ही चवदार चटणी बनवण्यासाठी तुम्हाला खालील साहित्याची आवश्यकता असेल-१५ ते २० सुक्या लाल मिरच्या५ ते १० लसूण पाकळ्याभाजलेले शेंगदाणेजिरेचवीनुसार मीठथोडे तेल.Oats Dhokla Recipe: ओट्सची अशी रेसिपी पाहून तुम्हीही म्हणाल, 'हे आधी का नाही माहिती होत?'.बनवण्याची सोपी पद्धत-मिरच्या भाजून घ्या: सगळ्यात आधी एका पॅनमध्ये थोडे तेल गरम करा. मंद आचेवर सुक्या लाल मिरच्या हलक्या रंग बदलेपर्यंत आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.इतर साहित्य भाजा: त्याच पॅनमध्ये जिरे आणि लसूण पाकळ्याही हलक्या सोनेरी रंगावर भाजून घ्या.मिश्रण एकत्र करा: आता भाजलेल्या मिरच्या, लसूण, जिरे, भाजलेले शेंगदाणे आणि चवीनुसार मीठ एकत्र करून मिक्सरच्या भांड्यात काढा..ग्राइंड आणि स्टोअर कसे करावे ?जाडसर वाटून घ्या: सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये बारीक करताना ते एकदम फाईन पावडर न करता थोडे जाडसर (Coarse) वाटून घ्या. यामुळे चटणीला खरी गावरान चव येते.अशी करा स्टोअर: चटणी वाटून झाल्यानंतर ती पूर्णपणे थंड होऊ द्या. त्यानंतर एका हवाबंद डब्यात (Airtight Container) भरून ठेवा. ही चटणी साधारण एक आठवडाभर अगदी सहज टिकते.खास टीपजर तुम्हाला या चटणीमध्ये अजून थोडा खमंगपणा हवा असेल, तर तुम्ही साहित्य वाटताना त्यात थोडे भाजलेले सुके खोबरे देखील घालू शकता.जर तुम्ही ही चटणी खास वडापावसाठी बनवत असाल, तर मुंबई स्ट्रीट स्टाईल चव मिळवण्यासाठी लसणाचे प्रमाण थोडे जास्त ठेवा. ही सोपी आणि झणझणीत चटणी तुमच्या रोजच्या जेवणाची चव नक्कीच वाढवेल..Jackfruit Khichdi: तुम्ही कधी 'फणसाची खिचडी' खाल्लीये? ट्राय करा मुघल काळातील या शाही पदार्थाची रेसिपी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.