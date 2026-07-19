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Maharashtrian Recipe: तिखट खायला आवडतं? घरीच बनवा झणझणीत,सुकी लाल मिरची चटणी!

Spicy Garlic Chilli Chutney: भाकरी, चपाती, वडापाव आणि डाळ-भाताची चव वाढवणारी खमंग चटणी; जाणून घ्या बनवण्याची सोपी पद्धत...
Easy 5-Min Spicy Chutney

Easy 5-Min Spicy Chutney

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Fiery Dry Chilli Chutney Recipe: जर तुम्हाला जेवणात तिखट, झणझणीत आणि चमचमीत पदार्थ खायला आवडत असतील, तर महाराष्ट्रीयन पद्धतीची ही सुकी लाल मिरची आणि लसणाची चटणी तुमच्या स्वयंपाकघरात असायलाच हवी. अगदी मोजक्या साहित्यात आणि कमी वेळेत तयार होणारी ही चटणी चवीला अप्रतिम लागते. ही चटणी तुम्ही डब्यात साठवून ठेवू शकता. भाकरी, चपाती, वडापाव किंवा अगदी वरण-भातासोबत ही चटणी तोंडी लावायला उत्तम पर्याय आहे.

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