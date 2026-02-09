फूड

Mahashivratri Recipe: घरच्या घरी बनवा महाशिवरात्रीसाठी स्पेशल भांगाचे लाडू, चवीसह आरोग्यासाठी परफेक्ट; लगेच नोट करा रेसिपी

Traditional Significance of Bhang Ladoo in Mahashivratri: महाशिवरात्री येताच भगवान शिवाला प्रिय असलेल्या भागांच्या लाडूंची चर्चा सुरू होते. चला तर जाणून घेऊया घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने भांगाचे लाडू कसे बनवायचे
Special Bhang Ladoo Recipe

esakal

Monika Shinde
Updated on

Mahashivratri Special Bhang Ladoo Recipe: सध्या सर्वत्र महाशिवरात्रीच्या दिवशी भगवान शिवाला अर्पण केलेल्या भांगाचे लाडूंची चर्चा सुरु आहे. यंदा महाशिवरात्री १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वत्र साजरी केली जाणार आहे. बरेच लोक भांगेला फक्त नशेच्या दृष्टीकोनातून पाहतात, पण भांग हे शिवाला अत्यंत प्रिय आहे आणि आरोग्यसाठी फायदेशीर आहे.

