Mahashivratri Recipe: घरच्या घरी बनवा महाशिवरात्रीसाठी स्पेशल भांगाचे लाडू, चवीसह आरोग्यासाठी परफेक्ट; लगेच नोट करा रेसिपी

Mahashivratri Special Bhang Ladoo Recipe: सध्या सर्वत्र महाशिवरात्रीच्या दिवशी भगवान शिवाला अर्पण केलेल्या भांगाचे लाडूंची चर्चा सुरु आहे. यंदा महाशिवरात्री १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्वत्र साजरी केली जाणार आहे. बरेच लोक भांगेला फक्त नशेच्या दृष्टीकोनातून पाहतात, पण भांग हे शिवाला अत्यंत प्रिय आहे आणि आरोग्यसाठी फायदेशीर आहे. .भागांच्या बियांतून बनवलेले लाडू महाशिवरात्री रोजी शिवाला अर्पण करण्याची जुनी परंपरा आहे आणि तोच प्रसाद म्हणून देखील वाटला जातो. हे लाडू फक्त चविष्ट नाहीत, तर शरीराला शक्ती, उष्णता आणि आरोग्यसाठी फायदे देतात. आज आपण आजच्या खास लेखात जाणून घेणार आहोत भांगाचे लाडूंची रेसिपी.भांगाचे फायदेभांगाच्या बियात प्रोटीन, फायबर, ओमेगा फॅटी ऍसिड, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असतात. थंड प्रदेशात किंवा उपवासाच्या दिवशी हे लाडू शरीराला एनर्जी देण्यासाठी आणि ताकद वाढवण्यासाठी खाल्ले जातात.साहित्यभांगाच्या बियातूपकाजूबदामगूळवेलची पावडर.कृतीभांगाच्या बिया भाजणेसर्वप्रथम कढईत भांगाची बिय मंद ते मध्यम आचेवर ७-१० मिनिटे हलके भाजा.फक्त हलक्या रंगाच्या होईपर्यंत भाजा, जास्त भाजल्यास चव कडवी होऊ शकते.भाजल्यानंतर बिय पूर्ण थंड होऊ द्या.काजूदुसरे पॅन गरम करा आणि त्यात काजू घाला.काजू हलके सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.यामुळे लाडुला चव आणि कुरकुरीतपणा येतो.भांगाच्या बिया बारीक करणेथंड केलेले भांगाच्या बिया वेल्चीसह मिक्सरमध्ये बारीक बारीक करा.लक्षात ठेवा, ते पूर्णपणे पावडर करण्यापेक्षा बारीक ठेवणे महत्वाचे आहे; यामुळे लाडु चांगले राहतात.मिश्रण तयार करणेएका मोठ्या भांड्यात भांगाचे पावडर, बदामचे पीठ आणि गूळ घाला.तुपात भाजलेले काजू मिसळा आणि सर्व साहित्य नीट मिसळा.लाडू तयार करणेहाताने हलक्या दाबाने मिश्रण नीट मिसळा.ते लहान भागांमध्ये वाटून गोल लाडू तयार करा.जर मिश्रण खूप कोरडे असेल तर थोडे गरम तूप किंवा बटर घाला.भांगाचे लाडू खाण्याचे फायदेशरीराला ऊर्जा आणि उष्णता मिळते.पचन सुधारते.त्वचा आणि केसांची गुणवत्ता सुधारते.हाडे मजबूत होतात.