फूड

Healthy Diwali Faral Tips: साखर नाही, गूळ वापरा! 'या' दिवाळीत बनवा आरोग्‍यदायी फराळ

Make a Healthy Diwali Snack: या दिवाळीत साखर टाळा आणि गुळाच्या गोडीत साजरा करा आरोग्यदायी फराळाचा उत्सव!
Healthy Diwali Faral Tips

Healthy Diwali Faral Tips

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Choose Healthy Diwali Faral Options: दिवाळी म्हणजे आनंद, उत्साह आणि स्वादिष्ट फराळाचा काळ. पूर्वी मोठ्या कुटुंबात सगळे मिळून फराळ बनवायचे. आज मात्र छोटे कुटुंब, नोकरी करणारे जोडपे आणि शाळांच्या कमी सुट्ट्या यामुळे वेळेअभावी बाहेरून फराळ आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण बाहेरचा फराळ अनेकदा कमी प्रतीचे तेल, कृत्रिम रंग आणि साखर यांच्या अतिवापरामुळे आरोग्यास अपायकारक ठरू शकतो. त्‍यासाठी घरच्‍या घरी आरोग्‍यदायी फराळ करावा, असे आवाहन आहारतज्‍ज्ञांनी केले आहे.

Loading content, please wait...
food recipe
food news
food news in marathi
jaggery
food culture
food tips
food section
Food marathi news
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com