Maha Shivratri Special: घरच्या घरी तयार करा चविष्ट मखाणा पंजिरी, रेसिपी आहे अगदी सोपी

Easy vrat recipe Makhana Panjiri at home: महाशिवरात्री हा भगवान शिव आणि माता पार्वती यांच्या विवाहाचा उत्सव साजरा करणारा एक भव्य उत्सव आहे. या दिवशी लोक उपवास करतात आणि महादेवाला विशेष प्रार्थना करतात. ते भगवानांना विविध नैवेद्य देखील अर्पण करतात. शिवरात्रीच्या उपवासात शाकाहारी आहाराचे खास महत्त्व असते आणि मखाना पंजिरी हा भगवान शिवाला सात्विक नैवेद्य मानला जातो. त्यानंतर तो सर्वांना प्रसाद म्हणून वाटला जातो. मखाना केवळ आरोग्यासाठी फायदेशीर नाही तर त्याची पंजिरी चवीलाही स्वादिष्ट असते. जर तुम्हाला या महाशिवरात्रीला भगवान शिवासाठी काहीतरी वेगळे बनवायचे असेल तर तुम्ही मखाना पंजिरी बनवू शकता. घरी माखन पंजिरी बनवण्याची सोपी पद्धत आणि साहित्य जाणून घेऊया. .लागणारे साहित्य२ कप मखाना½ कप बदाम½ कप काजू¼ कप खरबूजाचे बियाणे२ ते ३ चमचे पिस्ताअर्धा कप सुका नारळ (लहान तुकडे केलेले)½ कप पिठीसाखर३ चमचे तूप१ टीस्पून - वेलची पावडरसजावटीसाठी बदामपिस्ता आणि काजूचे तुकडेवाळलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या.कृतीस्टेप १ :सर्वप्रथम एका पॅनमध्ये २ चमचे तूप गरम करा.स्टेप२ :आता मखाना घाला आणि कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्या.स्टेप३ :तळल्यानंतर ते बाहेर काढा आणि बाजूला ठेवा.स्टेप४ :यानंतर, आणखी एक चमचा तूप घालून नारळ परतून घ्या.स्टेप५ :ते सोनेरी तपकिरी झाल्यावर, ते बाहेर काढा आणि बाजूला ठेवा.स्टेप६ :आता एका पॅनमध्ये बदाम, काजू, कलिंगडाच्या बिया आणि पिस्ता तळून घ्या.स्टेप७ :आता सर्व भाजलेले साहित्य थंड होण्यासाठी थोडा वेळ राहू द्या.स्टेप८ :त्यांना बारीक वाटून पावडर बनवा.स्टेप९ : यानंतर, एका मिक्सिंग बाऊलमध्ये बारिक केलेली पाडर घाला.स्टेप१० :नंतर पिठीसाखर आणि वेलची पावडर घालून चांगले मिसळा.स्टेप११ :आता बदाम, काजू, पिस्त्याचे तुकडे आणि वाळलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्यांनी सजवा.स्टेप१२ :यानंतर तुमची मखाना पंजिरी तयार आहे.