Mangalore Buns Recipe: पिकलेल्या केळीपासून बनवा दाक्षिणात्य पद्धतीचे मऊ-खुसखुशीत 'मँगलोर बन'; पाहा सोपी रेसिपी

Banana Buns Recipe: घरात जास्त पिकलेली किंवा टरफलावर काळे डाग पडलेली केळी राहिली की अनेकदा ती फेकून दिली जातात. पण, याच जास्त पिकलेल्या केळ्यांचा वापर करून तुम्ही दक्षिण भारतातील अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध असा नाश्त्याचा पदार्थ म्हणजेच 'मँगलोर बन' (Banana Buns / Banana Puri) सहज तयार करू शकता. कर्नाटक राज्यातील दक्षिण कानडा भागात हा पदार्थ अत्यंत आवडीने खाल्ला जातो. बाहेरून हलके खुसखुशीत आणि आतून मऊ असणारे हे बन चवीला सौम्य गोड आणि चवदार असतात.नाश्त्याला काहीतरी वेगळे आणि टेस्टी बनवायचे असेल किंवा संध्याकाळच्या चहाच्या वेळेसाठी झटपट काहीतरी हवं असेल, तर ही रेसिपी उत्तम पर्याय ठरते..साहित्यजास्त पिकलेली केळी: २ (काळे डाग असलेली केळी अधिक उत्तम)साखर: ३ मोठे चमचे (केळ्याच्या गोडीनुसार)दही: १/४ कपजिरे: १ छोटा चमचाबेकिंग सोडा: १/२ छोटा चमचामीठ: १/२ छोटा चमचामैदा: २.५ (अडीच) कपतेल: पीठ मळण्यासाठी आणि तळण्यासाठी.Navratri Upvas Recipe: उपवासाला तेच तेच खाऊन कंटाळा आलाय? बनवा खमंग अन् चटपटीत 'उपवासाचा समोसा'! .कृती- केळी मॅश करणे: एका मोठ्या मिक्सींग बाऊलमध्ये २ पिकलेली केळी घ्या. त्यात ३ मोठे चमचे साखर घाला. काट्या चमच्याचा (Fork) वापर करून केळी आणि साखर व्यवस्थित एकजीव करून मॅश करा.(टीप: केळी मिक्सरमध्ये फिरवू नका, हाताने किंवा चमच्यानेच मॅश करा).- साहित्य एकत्र करणे: मॅश केलेल्या केळ्यामध्ये १/४ कप दही, १ छोटा चमचा जिरे, १/२ छोटा चमचा बेकिंग सोडा आणि १/२ छोटा चमचा मीठ घालून चमच्याने सर्व जिन्नस नीट एकत्र करून घ्या..- पीठ मळणे: आता या मिश्रणात २.५ कप मैदा थोडा थोडा घालून मऊ पीठ मळून घ्या. साधारण ५ मिनिटे पीठ चांगले मळा जेणेकरून ते एकसंध होईल. पीठावर १ छोटा चमचा तेल लावून ते गुळगुळीत करा.- पीठ मुरवणे (आंबवणे): मळलेले पीठ झाकून उबदार जागी ६ ते ८ तासांसाठी मुरण्यासाठी (Fermentation) ठेवा. दुसऱ्या दिवशी पीठ थोडे पुन्हा मळून घ्या.- बन लाटणे व तळणे: पीठाचे मध्यम आकाराचे गोळे करा. मैद्याची कोरडी पूड लावून नेहमीच्या पुरीपेक्षा थोडे जाड लाटून घ्या. कढईत तेल चांगले गरम करून मध्यम आचेवर बन दोन्ही बाजूंनी छान गडद सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या..वाढण्याची पद्धतगरमागरम 'मँगलोर बन' तिखट नारळाच्या चटणीसोबत किंवा व्हेज सागु/कुर्मा सोबत खायला अत्यंत अप्रतिम लागतात. याशिवाय, चहा किंवा कॉफीसोबत हे बन थेट खाल्ले तरी खूप चवदार लागतात.खास टीप्सकेळ्याची निवड: या रेसिपीसाठी जास्त पिकलेली आणि टरफलावर काळे डाग आलेली केळीच वापरावीत, यामुळे बनला छान गोडवा आणि मऊपणा येतो.पीठ मुरवणे आवश्यक: पीठ किमान ८ तास मुरू देणे अत्यंत गरजेचे आहे. थंडीच्या दिवसांत पीठ उबदार ठिकाणी ठेवावे.पीठाचा साठा: हे मळलेले पीठ फ्रिजमध्ये ठेवून २ ते ३ दिवस वापरता येते..Cheesy Popeye Poppers Recipe: बाहेरून कुरकुरीत, आतून चीजने भरलेले; पालक आणि काळ्या चण्यांपासून बनवा झटपट स्नॅक्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.