Masala Paneer Rolls: मुलांच्या टिफिनसाठी १० मिनिटांत बनवा मसाला पनीर रोल्स, सोपी आहे रेसिपी

मुलांच्या टिफिनसाठी मसाला पनीर रोल्स हा एक उत्तम आणि पौष्टिक पर्याय आहे. फक्त १० मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी प्रथिनांनी भरपूर असून, मसाल्यांचा हलका स्पर्श आणि मऊ रोटीने बनवलेली आहे. सकाळच्या घाईतही ही रेसिपी सोपी आणि जलद आहे, ज्यामुळे मुलांना हेल्दी आणि टेस्टी खाण्याची सवय लागेल..masala paneer rolls recipe for kids tiffin in 10 minutes: मुलांच्या टिफिनसाठी नेहमीच एक पौष्टिक आणि चविष्ट पर्याय शोधत असाल, तर मसाला पनीर रोल्स हा उत्तम पर्याय आहे. फक्त १० मिनिटांत बनवता येणारी ही सोपी रेसिपी तुमच्या लहान मुलांना आवडेल आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरेल. प्रथिनांनी भरपूर पनीर, मसाल्यांचा हलका स्पर्श आणि मऊ रोटी किंवा पराठ्याने बनवलेले हे रोल्स मुलांच्या टिफिनमध्ये नवीन चव घेऊन येतात. सकाळच्या घाईतही ही रेसिपी सोपी आणि जलद आहे, ज्यामुळे तुम्हाला वेळेची बचत होईल. पनीरला हळद, गरम मसाला यांनी चवदार बनवून, त्यात थोडे भाजलेले भाजीपाला मिक्स केल्याने पोषणात भर पडते. रोटी लवकर बनवून त्यात पनीर मिश्रण भरून रोल करा, आणि टिफिनसाठी तयार. मसाला पनीर बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया..मसाला पनीर बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य 1 कप संपूर्ण गव्हाचे पीठ 1/2 कप ज्वारीचे पीठ 1/2 कप ब्लँच केलेली पालक प्युरी चिमूटभर मीठ लेप करण्यासाठी पनीर पनीर आले लसूण पेस्ट लाल मिरची पावडर हळद पावडर धणे पूड जिरे पूड चाट मसाला मीठ देशी तूप तूप टोमॅटो सॉस.मसाला पनीर बनवण्याची कृतीमसाला पनीर बनवण्यासाठी सर्वात आधी गव्हाच्या पीठात पालक पेस्ट टाकून पीठ चांगले मळून घ्यावे. नंतर गोल आकार देऊन गरम तव्यावर तेल लावून चांगले भाजून घ्यावे. नंतर पनीर उभे कापून त्यावर आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद तसेच इतर मसाले टाकून चांगले मिसळा. नंतर पालक पुरीमध्ये पनीर ठेवा. लहान मुलांच्या टिफिनसाठी मसाला पनीर तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.