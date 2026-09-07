फूड

Meetha Pudla: साजूक तूप, गूळ अन् वेलचीचा सुगंध; नाश्त्याला बनवा चवदार 'गोड पुडला'! स्पेशल गुजराती रेसिपी....

Meetha Pudla Recipe: डोशासारखा मऊ अन् सोनेरी! भजी-गुलगुले विसरा; तव्यावर झटपट बनवा गूळ-गव्हाचा पौष्टिक पुडला... गुजराती अन् उत्तर भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील लोकप्रिय पदार्थ!
Meetha Pudla Recipe: Easy Wheat Flour & Jaggery Sweet Pancake

Meetha Pudla Recipe: Easy Wheat Flour & Jaggery Sweet Pancake

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Low-Oil Whole Wheat & Jaggery Breakfast: पावसाळा असो वा हिवाळा, गरमागरम आणि पौष्टिक काहीतरी खाण्याची इच्छा प्रत्येकालाच असते. अशा वेळी गुजराती आणि उत्तर भारतीय घरांमध्ये आवडीने बनवला जाणारा 'मीठा पुडला' (Meetha Pudla) किंवा 'मीठा चीला' हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. गव्हाचे पीठ आणि गूळ यांपासून बनवला जाणारा हा पदार्थ भारतीय पद्धतीचा 'स्वीट पॅनकेक' मानला जातो. खोल तळलेल्या गुलगुले किंवा गोड भज्यांपेक्षा हा पदार्थ तव्यावर कमी तूप किंवा तेलात शेकला जात असल्याने आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

Loading content, please wait...
recipe
Oil
food news
food news in marathi
Wheat
breakfast
jaggery
food culture
Food article
easy to cook Indian recipes
food
simple Indian recipes
traditional Indian recipes
delicious upwas sweets
Marathi News Esakal
www.esakal.com