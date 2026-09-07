Meetha Pudla: साजूक तूप, गूळ अन् वेलचीचा सुगंध; नाश्त्याला बनवा चवदार 'गोड पुडला'! स्पेशल गुजराती रेसिपी....

Low-Oil Whole Wheat & Jaggery Breakfast: पावसाळा असो वा हिवाळा, गरमागरम आणि पौष्टिक काहीतरी खाण्याची इच्छा प्रत्येकालाच असते. अशा वेळी गुजराती आणि उत्तर भारतीय घरांमध्ये आवडीने बनवला जाणारा 'मीठा पुडला' (Meetha Pudla) किंवा 'मीठा चीला' हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. गव्हाचे पीठ आणि गूळ यांपासून बनवला जाणारा हा पदार्थ भारतीय पद्धतीचा 'स्वीट पॅनकेक' मानला जातो. खोल तळलेल्या गुलगुले किंवा गोड भज्यांपेक्षा हा पदार्थ तव्यावर कमी तूप किंवा तेलात शेकला जात असल्याने आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे..साहित्यगव्हाचे पीठ (Atta): १ कपगूळ (Jaggery): १/२ कप (किंवा चवीनुसार साखर/मध)पाणी: १ कप (आवश्यकतेनुसार कमी-जास्त)बडीशेप (Fennel Seeds): १ चमचा (कुटलेली)वेलची पावडर (Cardamom Powder): १/३ चमचाकाळी मिरी पावडर: २ चिमूटखसखस (Poppy Seeds): १/२ चमचामीठ: १ चिमूट (पर्यायी)साजूक तूप: शेकण्यासाठी.Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .कृतीगुळाचे पाणी तयार करणे: सर्वात आधी १ कप पाण्यात १/२ कप गूळ घालून हलके गरम करा. गूळ पूर्णपणे वितळल्यानंतर गॅस बंद करा. हे पाणी गाळून घ्या आणि पूर्णपणे थंड होऊ द्या.पीठ भिजवणे: थंड झालेल्या गुळाच्या पाण्यात थोडे-थोडे गव्हाचे पीठ घालून गुठळ्या होणार नाहीत अशा प्रकारे मिक्स करा. भजी किंवा डोशाच्या पिठाप्रमाणे (Pouring Consistency) मऊ आणि गुळगुळीत पीठ तयार करा.मसाले: या पिठात कुटलेली बडीशेप, वेलची पावडर, काळी मिरी पावडर, खसखस आणि एक चिमूट मीठ घालून चांगले फेटून घ्या. हे पीठ झाकून किमान ३० मिनिटे बाजूला ठेवा..पुडला शेकणे: ३० मिनिटांनंतर पीठ पुन्हा एकदा फेटून घ्या. नॉन-स्टिक किंवा बिडाचा तवा गरम करून त्याला साजूक तुपाचा हात लावा. तव्यावर एक मोठे भांडे पीठ ओतून डोशासारखे पातळ पसरवा.गोल्डन ब्राऊन शेकणे: पुडल्याचा वरचा भाग सुकू लागल्यावर त्यावर थोडे साजूक तूप सोडा. दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी रंग येईपर्यंत मध्यम आचेवर शेकून घ्या..Khato Lot Recipe: प्रोटीनचा डोस अन् भन्नाट चव! डाळी-तांदळापासून बनवा गुजराती ‘खाटो लोट’.सर्व्हिंग टिप्स आणि पोषण मूल्यकसे सर्व्ह करावे: गरमागरम मीठा पुडला तुम्ही लोणचे, ताजे दही किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करू शकता. मुलांसाठी यावर पिठीसाखर किंवा मध भुरभुरून 'इंडियन पॅनकेक' म्हणूनही देता येते.पोषण मूल्य (प्रति सर्व्हिंग - अंदाज):कॅलरीज: 168 kcalकार्बोहायड्रेट्स: 38gप्रोटीन: 3gफायबर: 3g.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.