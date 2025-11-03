Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा टोमॅटो-रवा डोसा, सोपी आहे रेसिपी

Tomato Dosa Recipe: सकाळचा नाश्ता झटपट पण पौष्टिक असावा असं सगळ्यांनाच वाटतं. रोज एकच पदार्थ करून कंटाळा आला असेल, तर आज स्वादिष्ट टोमॅटो-रवा डोसा तयार करून पाहा. ही रेसिपी अगदी सोपी असून त्यासाठी फार वेळही लागत नाही. रव्यामध्ये टोमॅटोचा आंबट-गोड स्वाद मिसळल्याने डोसा खूपच चविष्ट लागतो आणि त्याला बाहेरून कुरकुरीत टेक्स्चर मिळतं. चला तर मग जाणून घेऊया टोमॅटो रवा डोसा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .रवा टोमॅटो डोसा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य • टोमॅटो / Tomato 3-4 • आले / Ginger 1 inch • हिरवी मिरची २-३ | Green chilies 2-3 • बारीक रवा / fine semolina 1/2 cup • तांदूळ पीठ / Rice flour 1/2 cup • बेसन / besan 1/4 cup • मीठ / salt • बेकिंग सोडा १/२ टीस्पून | Baking soda ½ tsp • लिंबाचा रस १ टेबलस्पून | Lemon juice 1 tbsp • तेल / oil • कांदा / Onion • कोथिंबीर / fresh coriender • सांबार मसाला / sambar masala टोमॅटो डोसा चटणी / TOmato Chutney • टोमॅटो / Tomatoes 5-6 • चणा डाळ/ chana dal 1/4 cup • आले / ginger 1 inch • जिरे / cumin tsp • कढीपत्ता / curry leaves • मिरची पावडर / red chilly pw • मीठ / salt to taste.रवा टोमॅटो डोसा बनवण्याची कृतीराव टोमॅटो डोसा बनवण्यासाठी सर्वात आधी टोमॅटो, हिरवी मिरची, आलं,कोथिंबीर, मिक्सरमध्ये चांगले बारिक करून घ्यावे. नंतर मिक्सच्या भांड्यात तांदूळ पीठ, रवा, बेसण आणि पाणी टाकून चांगले मिसळा आणि टोमॅटो पेस्टमध्ये मिसळा. नंतर तवा गरम करा आणि डोसा तयार करा. तपकिरी होईपर्यंत भाजून घ्यावे. टोमॅटो रवा डोसा तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.