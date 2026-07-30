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Moong-Rava Bites: खायला टेस्टी, तब्येतीसाठी बेस्ट; मूग आणि रव्यापासून बनवा हाय-प्रोटिन खुसखुशीत बाईट्स!

High Protein Breakfast: भिजवलेल्या मुगाचा हेल्दी तडका! पचनक्रिया सुधारणारा आणि दिवसभर ऊर्जा देणारा हा प्रोटीनयुक्त नाष्टा नक्की बनवा...
Healthy Snack: Moong Rava Bites 

Healthy Snack: Moong Rava Bites 

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Crispy-Healthy Moong Bites: धावपळीच्या आयुष्यात प्रत्येकजण काहीतरी झटपट आणि हेल्दी खाण्याच्या शोधात असतो. जर तुम्हाला रोजच्या नाष्टयाचा कंटाळा आला असेल आणि काहीतरी नवीन,पौष्टिक शोधत असाल, तर मूग आणि रव्यापासून तयार होणारा हा कुरकुरीत आणि उच्च प्रथिनयुक्त (High Protein) नाष्टा तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. हा पदार्थ क्रिस्पि चवीसोबतच आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर आहे.

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