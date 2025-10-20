फूड

Morning Breakfast Recipe: जर घरातील लोकांना एकाच प्रकारच्या नाश्त्याचा कंटाळा आला असेल तर ट्राय करा ओट्स ढोकळा अन् पराठा, सोपी आहे रेसिपी

Beat Breakfast Blues: सकाळी नाश्त्यात झटपट पदार्थ बनवायचा असेल तर ओट्स ढोकळा आणि पराठा नक्की ट्राय करू शकता.
Morning Breakfast Recipe:

Morning Breakfast Recipe:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

easy oats dhokla recipe for quick morning breakfast with semolina and yogurt: जर तुमच्या घरातील सर्वजण एकाच नाश्त्याने कंटाळले असतील आणि काहीतरी नवीन ट्राय करू शकता. ओट्स खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही ओट्सपासून दोन खास रेसिपी तयार करू शकता. या रेसिपी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
Diwali
food section
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com