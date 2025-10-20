Morning Breakfast Recipe: जर घरातील लोकांना एकाच प्रकारच्या नाश्त्याचा कंटाळा आला असेल तर ट्राय करा ओट्स ढोकळा अन् पराठा, सोपी आहे रेसिपी

easy oats dhokla recipe for quick morning breakfast with semolina and yogurt: जर तुमच्या घरातील सर्वजण एकाच नाश्त्याने कंटाळले असतील आणि काहीतरी नवीन ट्राय करू शकता. ओट्स खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही ओट्सपासून दोन खास रेसिपी तयार करू शकता. या रेसिपी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .ओट्स पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यओट्स आणि गव्हाचे पीठबारीक चिरलेला कांदा आणि हिरवी मिरचीहिरवी कोथिंबीरआले-लसूण पेस्टहळद आणि जिरे पावडरमिरची पावडरचवीनुसार मीठपीठ मळण्यासाठी पाणीतेल.ओट्स पराठा बनवण्याची कृतीओट पराठा बनवण्यासाठी ओट्स हलके भाजून घ्या. थंड झाल्यावर, मिक्सरमध्ये पावडरमध्ये बारीक करा. नंतर पावडरमध्ये थोडे गव्हाचे पीठ, बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, हिरवी धणे, आले, लसूण पेस्ट, जिरे पावडर, लाल मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, हळद पावडर आणि तुमच्या आवडीचा कोणताही मसाला मिसळा.हे सर्व साहित्य चांगले मिसळा आणि पाणी घालून पीठ मळून घ्या. या पीठाचा पराठा लाटून घ्या आणि ते तूप किंवा तेल घालून पॅनवर भाजा.तुमचा पराठा तयार आहे. तुम्ही तो चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत खाऊ शकता..ओट्स ढोकळा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यओट्सरवा आणि दहीआले-हिरव्या मिरच्यांची पेस्टलिंबाचा रस हळद पावडरचवीनुसार मीठइनो किंवा बेकिंग सोडातेल आणि मोहरीकढीपत्ता आणि हिरवी मिरचीपाणी, साखरहिरवी कोथिंबीर.ओट्स ढोकळा बनवण्याची कृतीओट्स ढोकळा बनवण्यासाठी प्रथम ओट्स मिक्सरमध्ये बारीक करून पावडर बनवा, नंतर ते एका भांड्यात काढा आणि त्यात दही, हिरवी मिरची पेस्ट, हळद, आले, लिंबाचा रस आणि चवीनुसार मीठ घाला.हे मिश्रण चांगले मिसळा आणि झाकण ठेवून ३० मिनिटे ठेवा. दरम्यान, ढोकळा स्टीमर घ्या, त्यात दोन ते तीन कप पाणी घाला आणि ते गरम करा.आता, ज्या भांड्यात ढोकळा बनवणार आहात त्या भांड्यात थोडे तेल लावा आणि ते बाजूला ठेवा. मिश्रणात बेकिंग सोडा किंवा इनो घाला आणि ते चांगले मिसळा. मिश्रण फुगू लागताच, ते ढोकळा बनवणाऱ्या भांड्यात पसरवा.हे मिश्रण असलेले कंटेनर स्टीमरमध्ये ठेवा आणि मंद आचेवर ३० मिनिटे शिजवा. मिश्रण थंड झाल्यावर ते काढून टाका.आता एका लहान भांड्यात थोडे तेल गरम करा आणि त्यात मोहरी, हिरव्या मिरच्या आणि कढीपत्ता घाला. थोडे पाणी आणि साखर घाला. हवे असल्यास, तुम्ही चवीनुसार मीठ देखील घालू शकता.हे टेम्परिंग थोडे थंड होऊ द्या आणि नंतर ते ढोकळ्यावर ओता. तुमचा ओट्स ढोकळा तयार आहे. चटणी आणि टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.