Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात बनवा टेस्टी पनीर कचोरी, सोपी आहे रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी पनीर कचोरी एक उत्तम पर्याय आहे. ही सोपी आणि जलद बनणारी डिश खमंग पनीर स्टफिंग आणि कुरकुरीत कव्हरसह सगळ्यांना आवडेल. पनीर मसाले, मिरच्या आणि इतर साहित्याने बनवलेली ही कचोरी चहा किंवा कॉफीसोबत खाण्यासाठी परफेक्ट आहे..Easy paneer kachori recipe for morning breakfast: सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी खास आणि चविष्ट बनवायचं असेल तर पनीर कचोरी ही परफेक्ट रेसिपी आहे. ही सोपी आणि जलद बनणारी डिश खमंग पनीर स्टफिंग आणि कुरकुरीत कव्हरसह सगळ्यांना आवडेल. पनीर कचोरीमध्ये पनीर मसाले आणि बारीक चिरलेल्या मिरच्या एकत्र करून भरले जाते, ज्यामुळे प्रत्येक चाव्याला अप्रतिम चव मिळते. तुम्ही जे चहा किंवा कॉफीसोबत देखील खाऊ शकतात. ही रेसिपी खास आहे कारण ती कमी वेळेत तयार होते आणि घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्याने बनवता येते. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना ही कचोरी आवडते, आणि ती बनवायलाही अगदी सोपी आहे. सकाळच्या नाश्त्याला टेस्टी आणि पौष्टिक पनीर कचोरी बनवा. ही कचोरी बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .पनीर कचोरी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपनीरमैदामसालेमीठसाखरमिरची आललसूणकाजू मनुके.पनीर कचोरी बनवण्याची कृतीसर्वात आधी पनीर किसून घ्यावे. नंतर बटाटे वाफवून घ्यावे. नंतर मिरची,आलं, लसूण मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यावे. नंतर किसलेल्या पनीरमध्ये ही पेस्ट, काजू, मनुके, साखर, मसाले, सैधंव मीठ घालावे सारण चांगले मिसळून घ्यावे. नंतर बटाटे किसून घ्यावे नंतर त्यात पीठ घालून सारण चांगले मळून घ्यावे. नंतर हाताला तेल लावून त्याचे गोल वाटी बनवा नंतर हे सारण भरा आणि पॅक करा. नंतर तेल गरम करा आणि तळून घ्यावे. तुम्ही दह्यासोबत गरमा गरमा कचोरी सर्व्ह करू शकता.