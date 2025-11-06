Morning Breakfast Recipe: केळीचे गोड अप्पे नाश्त्यात कधी ट्राय केलेत का? जाणून घ्या साहित्य अन् कृती

सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ऊर्जा आणि चवीनं करण्याचा उत्तम मार्ग असतो. रोजच्या पोहे, उपमा, डोसा किंवा पराठ्यांपासून थोडा बदल हवा असेल, तर आज केळीचे गोड अप्पे तयार करू शकता. पिकलेल्या केळ्यांपासून बनवलेले हे अप्पे खूपच नरम, सुगंधी आणि पौष्टिक असतात. यात गूळ, नारळ आणि थोडंसं तूप वापरल्यामुळे चवीला हलकं गोडसर आणि आरोग्यदायी स्नॅक तयार होतो. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारा हा पदार्थ झटपट तयार होतो आणि त्यासाठी फारशी मेहनतही लागत नाही. सकाळच्या नाश्त्यासोबत किंवा संध्याकाळच्या हलक्या खाण्यासाठी ही एक परफेक्ट रेसिपी आहे. चला तर जाणून घेऊया केळीचे गोड अप्पे बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .केळीचे गोड अप्पे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यगुळाचे पाणी करण्यासाठी | For making jaggery water • पाणी १ कप | Water 1 cup • चिरलेला गूळ १/२ कप | Chopped jaggery 1/2 cupमिश्रण करण्यासाठी | For making the batter • पिकलेले केळे २ लहान | Ripe bananas 2 small • गव्हाचे पीठ पाऊण कप | Wheat flour 3/4 cup • बारीक रवा २ टेबलस्पून | Fine semolina 2 tablespoons • तांदळाचे पीठ १ टेबलस्पून | Rice flour 1 tablespoon • खोवलेला ओला नारळ २ टेबलस्पून | Freshly grated coconut 2 tablespoons • वेलची पूड १/४ टीस्पून | Cardamom powder 1/4 tsp • मीठ २ चिमूट | Salt 2 pinches • साजूक तूप | Ghee (as needed) • बेकिंग सोडा ¼ tsp.केळीचे गोड अप्पे बनवण्याची कृती केळीचे गोड अप्पे तयार करण्यासाठी सर्वात आधी एका भांड्यात गुळाचे पाणी तयार करावे. नंतर गाळून घ्यावे आणि थंड करायला ठेवावे. नंतर केळी चांगले काटेरी चमच्याने बारिक करावे. नंतर त्यात खोबरं खिस, रवा, तांदळाचे पीठ, वेलची पावडर, सोडा, गव्हाचे पीठ आणि गुळाचे पाणी घालावे आणि मिश्रण तयार करावे. नंतर अप्पे पात्र घेऊन त्यात मिश्रण टाका आणि अप्पे तपकिरी होइपर्यंत भाजून घ्यावे. गोड अप्पे तयार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.