Morning Breakfast Idea: वीकेंडला सकाळी नाश्त्यात ट्राय करा मुरमुरे अन् रव्यापासून खास पदार्थ, सोपी आहे रेसिपी

Health Uttappa Recipe: वीकेंडला सकाळी काहीतरी वेगळं, चविष्ट आणि झटपट बनवावं असं अनेकांना वाटतं. नाश्त्यासाठी जड किंवा तेलकट पदार्थांपेक्षा हलकं, पोटभरीचं आणि पौष्टिक काही मिळालं तर दिवसाची सुरुवातच मस्त होते. अशा वेळी मुरमुरे आणि रव्यापासून बनवलेला उत्तप्पा ही एकदम परफेक्ट रेसिपी ठरते. घरात उपलब्ध असलेल्या अगदी साध्या साहित्यापासून तयार होणारा हा उत्तप्पा फक्त चविष्टच नाही तर बनवायलाही अगदी सोपा आहे. मुरमुरेमुळे उत्तप्पा हलका आणि कुरकुरीत तयार होतो, तर रव्यामुळे टेक्स्चर उत्तम मिळतं. यात तुम्ही आवडीप्रमाणे बारीक चिरलेल्या भाज्याही घालू शकता, ज्यामुळे हा नाश्ता अधिक पौष्टिक होतो. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारा हा उत्तप्पा सांबर, नारळ चटणी किंवा टोमॅटो चटणीसोबत सर्व्ह करू शकता. हा उत्तप्पा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .उत्तप्पा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य रवादहीमुरमुरेमीठतेलबारिक चिरलेला गाजरबारिक चिरलेली ढोबळी मिरचीबारिक चिरलेला कांदाबारिक चिरलेली कोथिंबीरबारिक चिरलेला टोमॅटो.उत्तप्पा बनवण्याची कृतीसर्वात आधी मिक्सरच्या भांड्यात मुरमुरे, रवा, दही आणि थोडे पाणी टाकून चांगले बारीक पेस्ट तयारी करावी. नंतर एका भांड्यात हे सारण काढा. नंतर १० मिनिटे झाकून ठेवावे.नंतर त्यात बारीक चिरलेला गाजर, कांदा, ढोबळी मिरची, टोमॅटो, कोथिंबीर, मीठ, खाण्याचा सोडा टाकून चांगले मिसळा. नंतर तवा गरम करा आणि सारण टाकून गोल उत्तप्पा बनवा. दोन्ही बाजून चांगले भाजा आणि सर्व्ह करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.