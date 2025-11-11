फूड

Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात 20 मिनिटांत बनवा क्रिस्पी छोले, सोपी आहे रेसिपी

Crispy chole with creamy dip Recipe: तुम्हाला सकाळी पौष्टिक आणि जीभेचे चोचले पुरवणारा नाश्ता हवा असेल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.
Crispy chole with creamy dip Recipe

Crispy chole with creamy dip Recipe

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Crispy chole with creamy dip Recipe: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची उत्साही सुरूवात करण्यास मदत करतो. तुम्हाला सकाळी नाश्त्यात पौष्टिक आणि चवदरा पदार्थ हावा असेल तर क्रिप्सी छोले हा उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी फक्त 20 मिनिटांत तयार करता येते. सकाळच्या व्यस्त वेळेतही हा पदार्थ सहज बनवता येते आणि ती प्रोटीनने समृद्ध असल्याने आरोग्यासाठीही उत्तम आहे. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असून खायला चवदार आहे. तुम्ही ही डिश मुलांच्या डब्यासाठी, ऑफिसच्या टिफिनसाठी किंवा विकेंड ब्रंचसाठीही बनवू शकता. हिवाळ्यात गरमागरम क्रिस्पी छोले दही किंवा हिरव्या चटणीसोबत आस्वाद घेऊ शकता. चला तर मग, जाणून घेऊया स्वादिष्ट क्रिस्पी छोले बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food culture
food tips
food section
Food marathi news
Home
Cooking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com