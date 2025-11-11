Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात 20 मिनिटांत बनवा क्रिस्पी छोले, सोपी आहे रेसिपी

Crispy chole with creamy dip Recipe: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची उत्साही सुरूवात करण्यास मदत करतो. तुम्हाला सकाळी नाश्त्यात पौष्टिक आणि चवदरा पदार्थ हावा असेल तर क्रिप्सी छोले हा उत्तम पर्याय आहे. ही रेसिपी फक्त 20 मिनिटांत तयार करता येते. सकाळच्या व्यस्त वेळेतही हा पदार्थ सहज बनवता येते आणि ती प्रोटीनने समृद्ध असल्याने आरोग्यासाठीही उत्तम आहे. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असून खायला चवदार आहे. तुम्ही ही डिश मुलांच्या डब्यासाठी, ऑफिसच्या टिफिनसाठी किंवा विकेंड ब्रंचसाठीही बनवू शकता. हिवाळ्यात गरमागरम क्रिस्पी छोले दही किंवा हिरव्या चटणीसोबत आस्वाद घेऊ शकता. चला तर मग, जाणून घेऊया स्वादिष्ट क्रिस्पी छोले बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .क्रिस्पी छोले बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यउकडलेले चणेमीठकाळी मिरीहळदतिखटतांदळाचे पीठग्रीक दहीकिसलेले बीट.क्रिस्पी छोले बनवण्याची कृतीक्रिस्पी छोले बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका बाउलमध्ये उकडलेले चणे घ्यावे. त्यात मीठ काळे मिरी, लाल तिखट, हळद, मसाले टाका,तांदळाचे पीठ टाकून सर्व चांगले मिसळा. नंतर तेल टाकून थोडे भाजून घ्यावे. नंतर डिप तयार करण्यासाठी एका वाटीत ग्रीक दही, मीठ, किसलेले बीट टाका आणि चांगले मिसळा. नंतर एका प्लेटमध्ये तयार डिप काढा आणि त्यावर छोले टाका. सकाळच्या नाश्त्यात या पौष्टिक पदार्थाचा आस्वाद घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.