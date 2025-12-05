Morning Breakfast Recipe: कुठल्याही पूर्वतयारीशिवाय १५ मिनिटांत सकाळी नाश्त्यात बनवा पेरी पेरी कबाब, सोपी आहे रेसिपी

how to make peri peri kebab in 15 minutes: पेरी पेरी कबाब हा सर्वांनाच आवडणारा पदार्थ आहे. सकाळी नाश्ता बनवताना वेळ कमी असतो, पण काहीतरी स्वादिष्ट, झटपट आणि थोडं हटके खायची इच्छा असते. अशावेळी कोणतीही पूर्वतयारी न करता फक्त १५ मिनिटांत तयार होणारा पेरी पेरी कबाब हा उत्तम पदार्थ आहे. यासाठी लागणारे साहित्य अगदी घरीच असतात. हा नाश्ता प्रोटीनयुक्त, हलका आणि हेल्दी असल्याने सकाळची एनर्जी वाढवायला खास मदत करतो.पेरी पेरी मसाल्याच्या तिखट-चविष्ट फ्लेव्हरमुळे हा कबाब मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचाच आवडता बनतो. तुम्ही हा कबाब नाश्त्यात, डब्यात किंवा संध्याकाळी स्नॅक्स म्हणूनही सर्व्ह करू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया पेरी पेरी कबाब बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .पेरी पेरी कबाब बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यवाफवलेला बटाटावाफवलेला वाटाणावाफवलेला मक्याचे दाणेकिसलला गाजरब्रेड क्रमआलं - लसूण पेस्टमीठकोथिंबीरपेरीपेरी मसालातेल.पेरी पेरी कबाब बनवण्याची कृतीपेरी पेरी कबाब बनवण्यासाठी सर्वात आधी वाफवलेला बटाटा, किसलेला गाजर, उकडलेला वाटाणा, मक्याचे दाणे,आलं-लसूण पेस्ट,मीठ सर्व चांगले मिसळा. नंतर त्यात ब्रेड क्रम टाकावे. नंतर त्यात पेरी पेरी मसाला टाका. नंतर कोथिंबीर मिसळा. नंतर गोलाकारात कबाब बनवा आणि डिप फ्राय करा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.