Morning Breakfast Recipe: 15 मिनिटांत मुलांचा डब्बा तयार मुलेही होतील खुश, ट्राय करा हा सोपा पदार्थ, लगेच लिहून घ्या रेसिपी

Morning Breakfast Recipe: सकाळचा नाश्ता किंवा मुलांचा डब्बा बनवताना नेहमी एकच प्रश्न पडतो की "आज काय बनवू?" अशा वेळेस पटकन तयार होणारा आणि चविष्ट असा पदार्थ शोधणं गरजेचं असतं. अशा वेळेस तुम्ही पोहा आइट्स हा पदार्थ ट्राय करू शकता. कुरकुरीत, पौष्टिक आणि हलका असा हा पदार्थ सकाळच्या घाईत झटपट तयार करता येतो. शाळेच्या डब्यात, पिकनिकला किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्समध्येही हे पोहा बाइट्स सर्वांना आवडतील. चला तर जाणून घेऊया पोहा बाइट्स बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .पोहा बाइट्स बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यपोहारवादहीआलंबीटगाजरकोथिंबीरमीठमोहरीतीळसांभार पावडरतेल .पोहा बाइट्स बनवण्याची कृतीसर्वात आधी पोहे, रवा आणि दही सर्व साहित्य एकत्र मिक्सरमध्ये बारीक करावे. नंतर हे मिश्रण एका भांड्यात काढावे. नंतर बीट, गाजर, थोडे पाणी टाकून चांगले बारीक करावे. हे मिश्रण पोह्याच्या मिश्रणात मिक्स करावे. नंतर आलं किसून टाकावे आणि चांगले मिक्स करा. नंतर १० मिनिटे झाकून ठेवावे. त्यात थोडी कोथिंबीर आणि मीठ टाका. नंतर हाताला तेल लावून छोटे गोळे बनवा आणि वाफवून घ्यावे. नंतर एका पॅनमध्ये मोहरी, कडीपत्ता, तीळ, सांभार पावडर, कोथिंबीर आणि तेल टाका. नंतर वाफवलेले बाउल टाकावे. पोहा बाइट्स तयार आहेत. तुम्ही टोमॅटो सॉस सोबत आस्वाद घेऊ शकता.