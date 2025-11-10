Morning Breakfast Recipe: हिवाळ्यात सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा पौष्टिक ब्रोकोली पराठा, लगेच लिहून घ्या रेसिपी

Winter Special Broccoli Paratha: थंडीच्या दिवसात सकाळचा नाश्ता हा पौष्टिक असावा. तुम्ही हिवाळ्यात ब्रोकोली पराठा ट्राय करू शकता. ब्रोकोलीमध्ये व्हिटॅमिन सी, फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स आणि प्रोटीन मुबलक प्रमाणात असतात, जे हिवाळ्यात रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त असतात. या पराठ्यामुळे शरीराला आवश्यक उर्जा मिळते आणि पोटही बराच वेळ भरलेले राहते. सकाळी काही मिनिटांत तयार होणारा हा ब्रोकोली पराठा मुलं आणि मोठ्यांना सगळ्यांनाच आवडतो. दह्यासोबत, लोणच्यासोबत किंवा बटरसोबत हा पराठा खाण्याची मज्जाच वेगळी असते. चला तर मग जाणून घेऊया ब्रोकोली पराठा बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे. .ब्रोकोली पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यब्रोकोलीकांदालसूनपनीरमीठतेलदहीकोथिंबीर.ब्रोकोली पराठा बनवण्याची कृतीब्रोकोली पराठा बनवण्यासाठी सर्वात आधी ब्रोकोली बारिक चुरून घ्यावी. नंतर एका पॅनमध्ये तेल गरम करावे. त्यात बारिक लसून, कांदा, पनीर, बारिक चिरलेली ब्रोकोली टाका आणि चांगले मिसळा. नंतर तिखट, हळद, मसाला, मीठ, कोथिंबीर टाका. नंतर कणिक मळून एक छोटा पराठा तयार करा. गरम तव्यावर चांगले भाजून घ्यावे. ब्रोकोली पराठा दही किंवा चटणीसोबत सर्व्ह करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.