Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा कोबीचे खुसखुशीत थालीपीठ, सोपी आहे रेसिपी

Morning Breakfast Recipe: सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात असतो आणि तो पौष्टिक तसेच चवदार असला तर दिवसभर ऊर्जा मिळते. कोबीचे खुसखुशीत थालीपीठ ही एक अशीच झटपट होणारी रेसिपी आहे. ही रेसिपी फक्त १५ मिनिटांत तयार होते. लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांना हा पदार्थ नक्की आवडेल. कोबीचे थालिपीठ बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .कोबीचे थालीपीठ बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यकोबीलाला तिखटआलं-लसूण-पेस्टकाळे मिरी पावडरपांढरे तिळमीठबेसण.कोबीचे थालीपीठ बनवण्याची कृतीकोबीचे थालीपीठ तयार करण्यासाठी सर्वात आधी कोबी बारीक किसून घ्यावे. नंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आलं,लसूण,मिरची पेस्ट कोबीत मिसळा. नंतर मिरची पावडर, काळे मीर पुड, पांढरे तीळ, कॉर्न फ्लोअर, मीठ, बेसण सर्व साहित्य चांगले मिसळा आणि पीठ मळून घ्यावे. तवा गरम करून थालिपीठ थापावे आणि खरपुस भाजून घ्यावे. कोबीचे तयार थालिपीठ दह्यासोबत खाऊ शकता.