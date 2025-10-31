Sweet Corn Appe Recipe: सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा कुरकुरीत स्वीटकॉर्न अप्पे, सोपी आहे रेसिपी

Sweet Corn Appe Recipe: सकाळचा नाश्ता पौष्टिक, झटपट आणि चविष्ट असावा असे प्रत्येकालाच वाटते. दररोज एकच प्रकारचा नाश्ता करून कंटाळा आला असेल, तर आज स्वीट कॉर्न अप्पे तयार करून पाहा. हा पदार्थ तेलकट नसल्याने घरातील सर्वजण आवडीने खातील. तसेच मुलांच्या टिफिनसाठी, ऑफिसला जाताना पटकन काहीतरी खायचं असल्यास किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठीही हे अप्पे एकदम परफेक्ट आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया स्वीट कॉर्न अप्पे तयार करण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे.. कुरकुरीत स्वीटकॉर्न अप्पे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य उकडलेला बटाटा १ कप • उकडलेले स्वीटकॉर्न १ कप • उकडलेले हरभरे १ कप • शिजवलेला भात १/२ कप • मीठ चवीनुसार • हळद १/४ टीस्पून • धने पूड १ टीस्पून • मिरची पावडर १ टीस्पून • जिरे १ टीस्पून • चिरलेली कोथिंबीर १/४ कप • तूप गरजेप्रमाणे .कुरकुरीत स्वीटकॉर्न अप्पे बनवण्याची कृती सर्वात आधी बटाटे आणि चणे उकडून घ्यावे. नंतर स्वीट कॉर्न चांगले ५ ते ७ मिनिटे उकडून घ्यावे.नंतर हे तिन्ही पदार्थ चांगले मिसळावे. नंतर त्यात शिजवलेला भात टाका. नंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मीठ, मिरची पावडर,जीरं पूड,धणे पावडर , हळद, सर्व चांगले मिसळा. नंतर लहान गोळे करावे. नंतर अप्पे पात्र गरम करून त्यात अप्पे भाजून घ्यावे. अप्पे दोन्ही बाजूनी चांगले भाजावे. तुम्ही टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.