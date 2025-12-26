Morning Breakfast Recipe: एकाच प्रकारचे कटलेट बनवण्यापेक्षा असेही ट्राय करा, सर्वजण आवडीने खातील, नोट करा रेसिपी

easy veg cutlet recipe at home: सकाळच्या नाश्त्याला नेहमी तेच तेच कटलेट खाऊन कंटाळा आलाय का? बटाट्याचे किंवा नेहमीचे कटलेट रोज-रोज बनवण्यापेक्षा एकदा काहीतरी वेगळं, चविष्ट आणि पौष्टिक ट्राय करून पाहा. घरातले लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच आवडीने खातील असा हा खास नाश्ता आहे. बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून मऊ, चवीला भन्नाट आणि बनवायला अगदी सोपा असा हा कटलेट प्रकार नाश्त्यासाठी परफेक्ट ठरतो. या रेसिपीसाठी फारशी मेहनत किंवा वेळ लागत नाही. कमी साहित्यांत झटपट तयार होणारी ही रेसिपी तुम्ही टिफिनसाठीही नक्की करू शकता. सकाळच्या घाईतही सहज बनणारा हा नाश्ता एकदा केला की पुन्हा पुन्हा करावासा वाटेल. नेहमीच्या कटलेटला थोडा ट्विस्ट देऊन तयार होणारी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. हे कटलेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .कटलेट बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यवाफवलेला बटाटब्रेडमीठकाळी मिरीलाल तिखटगाजरशिमला मिरचीबेसणवाटाणारवा.कटलेट बनवण्याची सोपी पद्धतकटलेट बनवण्यासाठी सर्वातआधी वाफवलेल्या बटाटा, ब्रेड, मीठ,लाल तिखट टाकून सर्व चांगले मिसळा. मिश्रण चांगेल घट्ट भिजवा. सर्व भाज्या चांगेल्या भाजून घ्यावे. नंतर बटाटा आणि ब्रेडच्या मिश्रणात वाफवलेल्या भाज्या स्टफ करावे. कटलेटचा आकार द्यावा. एक एक करुन कटलेट तयार करुन घ्यावे. कटलेट रव्यात टाकून गरम तेलात तळून घ्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.