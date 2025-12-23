Morning Breakfast Recipe: नेहमीचेच पोहे बनवण्यापेक्षा, एकदा असेही बनवून पाहा, सर्वजण करतील कौतुक, लेगच लिहून घ्या रेसिपी

easy and tasty poha recipe at home: सकाळचा नाश्ता जर चविष्ट, झटपट आणि पौष्टिक असेल तर दिवसाची सुरुवात नक्कीच उत्साही होते. घरात पोहे हा नाश्ता नेहमीच बनवला जातो, पण रोज तेच तेच पोहे खाऊन कंटाळा येतो. अशावेळी पोह्यांना थोडासा वेगळा ट्विस्ट दिला तर नाश्त्याची मजाच बदलून जाते. नेहमीच्या कांदा-बटाटा पोह्यांऐवजी एकदा असे खास पोहे बनवून पाहा. जे खायला तर अप्रतिम लागतीलच पण घरातील सगळे जण तुमचं मनापासून कौतुक करतील. या पोह्यांची रेसिपी अगदी सोपी असून कमी वेळेत होतो. .पोहे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यभिजवलेले पोहेबारीक चिरलेला कांदाबारीक चिरलेला गाजरबारीक चिरलेला टोमॅटोतेलमीछकढीपत्ताजीरंमोहरीवाटाणाहळदकोथिंबीर.पोहे बनवण्याची कृतीसर्वात आधी पोहे बनवण्यासाठी एका कढईत तेल टाका. नंतर त्यात जिरं, मोहरी टाका. नंतर हिरवी मिरची, कढीपत्ता, बारिक चिरलेला कांदा, वाटाणा, टोमॅटो, हळद टाकून चांगले मिसळा. नंतर भिजवलेले पोहे टाका. नंतर मीठ आणि कोथिंबीर टाका. गरम पोहे सर्व्ह करायला तयार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.