Morning Breakfast Recipe: सकाळी नाश्त्यात बनवा चटपटीत मिनी समोसा, लगेच नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी मिनी समोसा हा एक उत्तम पर्याय आहे. कुरकुरीत आणि मसालेदार मिनी समोसे कमी वेळेत तयार होतात आणि चहा किंवा कॉफीसोबत सर्वांना आवडतात. बटाटे आणि मटार यांच्या भरणाने बनवलेले हे समोसे मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना भुरळ घालतात. पुदीना चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करून सकाळच्या नाश्त्याला एक चविष्ट ट्विस्ट द्या..How to make crispy mini samosas for morning breakfast: सकाळचा नाश्ता खमंग आणि चटपटीत असावा असं प्रत्येकाला वाटतं, आणि मिनी समोसा हा त्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. हा कुरकुरीत आणि मसालेदार पदार्थ कमी वेळेत तयार होतो आणि चहा किंवा कॉफीसोबत सर्वांना आवडतो. बटाटे आणि मटार यांच्या मसालेदार भरणाने बनलेले मिनी समोसे बनवणे सोपे आहे. हा स्नॅक मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना भुरळ घालतो. फक्त 30-40 मिनिटांत तुम्ही हे मिनी समोसे बनवू शकता. साहित्य आणि कृती अगदी सोपी आहे. पुदीना चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा आणि सकाळच्या नाश्त्याला एक चविष्ट ट्विस्ट द्या. मिनी समोसा तयार करण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .मिनी समोसा तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्यमोहरीजिरेबडीशेपखुटलेले दणेकलोंजीहिंग लाल सुकू मिरचीआलं हिरवी मिरची पेस्टहिरवा वाटाणाहळदलाल तिखटजिरे धणे पुडगरम मसालाउकडलेला बटाटमीठकोथिंबीरमैदाओवाकाळे तीळतूप.मिनी समोसा तयार करण्याची कृतीमिनी समोसा तयार करण्यासाठी सर्वात आधी गरम तेलात मोहरी, जिरे, बडीशेप, कुटलेले दाणे, कलोंजी, हिंग , लाल सुकू मिरची ,आलं हिरवी मिरची पेस्ट, हिरवा वाटाणा, हळद, लाल तिखट, जिरे धणे पुड, गरम मसाला, उकडलेला बटाट, मीठ, कोथिंबीर टाकून चांगले मिसळा. नंतर मैदात जिरे,कलौंजी पाणी टाकून पीठ मळा. नंतर त्याची गोल पोळी लाटा मधून कट करा. नंतर त्रिकोणी आकार करा त्यात बटाट्याचे सारण भरा. नंतर गरम तेलात तळून घ्यावे. तुम्ही मिनी समोसा टोमॅटो सॉससोबत खाऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.