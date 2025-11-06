फूड

Mysore Pak: मखमली चवीची मैसूर पाक मिठाई कुठून आणि कशी सुरू झाली? जाणून घ्या तिचा इतिहास

Origin and History of Mysore Pak: मैसूर पाक ही शाही मिठाईपैकी एक असून, तिची क्रिमी चव तोंडात जाताच विरघळते. तिच्या स्वादामुळे अनेकांना भुरळ घलणारी मैसूर पाक ही फक्त मिठाईच नाहीतर तिच्या मागे एक ऐतिहासिक कहाणीही आहे. चला तर जाणून घेऊयात मैसूर पाकची गोड कहाणी
Origin and History of Mysore Pak

Origin and History of Mysore Pak

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Traditional Indian Dessert Mysore Pak: 'म्हैसूर पाक' किंवा नवामागे थेट हे कर्नाटकातील म्हैसूर शहर आहे. कन्नडमध्ये 'पाक' हा शब्द अन्न मिश्रण किंवा मिठाईसाठी वापरला जातो. ही मिठाई प्रथम महाराजा कृष्ण वोडेयार यांच्यासाठी तयार करण्यात आली होती.

कथेनुसार, महाराज अंबा राजवाड्यातील आराम खरा नाही. त्यांना अन्नाची खूप आवड होती, म्हणून सतत नवीन पदार्थ आणि पदार्थ तयार केले जात होते. एके दिवशी, राजासाठी मेजवानी तयार करताना, स्वयंपाकीला वेळ कमी पडला. म्हणून, त्याने बेसन, साखर आणि साखर पावडर वापरून एक गोड पदार्थ तयार केला गेला, जी आज म्हैसूर पाक म्हणून ओळखली जाते.

Loading content, please wait...
food recipe
food news
food news in marathi
mysore
Mysore Palace
food section
Food article
Food marathi news
traditional Indian sweets

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com