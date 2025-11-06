Mysore Pak: मखमली चवीची मैसूर पाक मिठाई कुठून आणि कशी सुरू झाली? जाणून घ्या तिचा इतिहास

Traditional Indian Dessert Mysore Pak: 'म्हैसूर पाक' किंवा नवामागे थेट हे कर्नाटकातील म्हैसूर शहर आहे. कन्नडमध्ये 'पाक' हा शब्द अन्न मिश्रण किंवा मिठाईसाठी वापरला जातो. ही मिठाई प्रथम महाराजा कृष्ण वोडेयार यांच्यासाठी तयार करण्यात आली होती..कथेनुसार, महाराज अंबा राजवाड्यातील आराम खरा नाही. त्यांना अन्नाची खूप आवड होती, म्हणून सतत नवीन पदार्थ आणि पदार्थ तयार केले जात होते. एके दिवशी, राजासाठी मेजवानी तयार करताना, स्वयंपाकीला वेळ कमी पडला. म्हणून, त्याने बेसन, साखर आणि साखर पावडर वापरून एक गोड पदार्थ तयार केला गेला, जी आज म्हैसूर पाक म्हणून ओळखली जाते..कथेनुसार, महाराज अंबा राजवाड्यातील आराम खरा नाही. त्यांना अन्नाची खूप आवड होती, म्हणून सतत नवीन पदार्थ आणि पदार्थ तयार केले जात होते. एके दिवशी, राजासाठी मेजवानी तयार करताना, स्वयंपाकीला वेळ कमी पडला. म्हणून, त्याने बेसन, साखर आणि साखर पावडर वापरून एक गोड केळी तयार केली, जी आज म्हैसूर पाक म्हणून ओळखली जाते..Pune Police Constable Bharti 2025: तयारीला लागा! राज्यभरात पोलीस शिपाई पदांसाठी मेगा भरती; पाहा पुण्यात किती रिक्त जागा? .महाराजांचा पसंतीचा गोड पदार्थतयार केलेली सर्व मिठाई महाराजांसमोर सर्व्ह केली गेली. सरबत आधीच गोडलेले असल्याने, गोड पदार्थात मऊ फजसारखे टेक्सचर तयार झाला. चाखल्यानंतर महाराजाना हा गोड पदार्थ खूपच आवडली. स्वयंपाक्याने तिचे नाव सांगितले 'म्हैसूर पाक', म्हणजे म्हैसूर शहराचे गोड मिश्रण. हळूहळू ही गोड मिठाई राजघराण्याची आवडती बनली आणि नंतर ती दक्षिण भारतातील लग्न, सण आणि उत्सवांमध्ये पारंपारिक गोड म्हणून दिली जाऊ लागली.लोकप्रिय तेमागचा इतिहासमहाराजा कृष्णराज वोडेयार यांना मिठाई खूप आवडत होती आणि शाही मिठाई चाखणारे ते एकमेव होते. म्हणून त्यांनी महालाच्या बाहेर गोदाची दुकान सुरू करण्यास सांगितले. आजही म्हैसूरमध्ये 'गुरु स्वीट्स' नावाचे दुकान प्रसिद्ध आहे आणि म्हैसूर पाक येथे खूप लोकप्रिय आहे..म्हैसूर पाकिस्तानसाठी साहित्यबेसन पीठ - १ कपशुद्ध तुप - १ ते १.५ कपसाखर - ¼ कपपाणी - ½ कपहिरवी वेलची पूड - चिमूटभरसजावटीसाठी - बदाम किंवा पिस्ता (पर्यायी)म्हैसूर पाक बनवणीची सोपी रेसिपीएका पॅनमध्ये पाणी आणि साखर घालून सरबत तयार करा.त्यात बेसन घाला आणि ते सतत गुळगुळीत राहते. ते गुठळ्या होऊ देऊ नका.हळूहळू मिश्रण घाला आणि ते शिजवत रहा.२-३ मिनिटे शिजवल्यानंतर त्याचा रंग आणि पोत बदलेल.इलायची पावडर मिसळा.स्टीलच्या प्लेटवर थोडे पीठ ओता आणि तयार मिश्रण समान रीतीने पसरवा.कमीत कमी ३० मिनिटे थंड होण्यासाठी ठेवा.नंतर तुमच्या इच्छेनुसार चाकूने सजवा.तुमचा म्हैसूर पाक तयार आहे. तुम्ही बदाम किंवा पिस्ता घालून ते वाढू शकता किंवा तसेच खाऊ शकता..Public Health Department Jobs 2025: सार्वजनिक आरोग्य विभागात मेगा भरती जाहीर, जाणून घ्या पगार किती मिळेल! .खास टीप- गोड मऊ आणि विरघळणारे होण्यासाठी बेसन आणि तुपाची सारखे घटक ठेवणे महत्वाचे आहे.- साखरेचा पाक बनवताना, साखर जास्त घट्ट होऊ देऊ नका, अन्यथा पोत कडक होईल.- तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही फक्त पिस्ता किंवा बदाम सजवण्यासाठी वापरू शकता, तुम्ही इतर कोणताही स्वाद घालू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.