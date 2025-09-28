Navaratri Fast Recipe: नवरात्रीच्या उपवाला द्या ट्विस्ट, 15 मिनिटांत उपवासाल बनवा चीज बॉल, सोपी आहे रेसिपी

नवरात्रीच्या उपवासाला चविष्ट ट्विस्ट देण्यासाठी चीज बॉल्स ही एक उत्तम रेसिपी आहे. केवळ 15 मिनिटांत तयार होतात. तळून किंवा बेक करून बनवता येणारे हे बॉल्स आरोग्यदायी आहे..Quick 15-minute cheese balls recipe for Navratri 2025 fasting: आज नवरात्रीचा सातवा दिवस आहे. हा सण उत्साह, भक्ती आणि आनंदाचा आहे, आणि या काळात उपवास करताना चविष्ट पदार्थ खाण्याची इच्छा प्रत्येकाला असते. नवरात्रीच्या उपवासात पारंपरिक पदार्थांना एक नवीन ट्विस्ट देण्यासाठी चीज बॉल्स ही उत्तम रेसिपी आहे. ही डिश केवळ 15 मिनिटांत तयार होते. तसेच घरातील सर्वांना हा पदार्थ आवडेल. चीज बॉल्स बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय आहे हे जाणून घेऊया. .चीज बॉल बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यउकडलेले बटाटामीठउपवासाची भाजणीचीजआलंमिरचीजिरे पेस्टपाणी.Morning Breakfast Recipe: यंदा नवरात्रीत झटपट बनवा उपवासाचे भजे, सोपी आहे रेसिपी.चीज बॉल बनवण्याची कृतीचीज बॉल बनवण्यासाठी सर्वात आधी बटाटे बारीक करा. त्यात मीठ घाला. त्यात आलं, मिरची, जिरे पेस्ट उपवासाची भाजणी मिसळा. हळूहळू पीठ घालून मळून घ्या.पाणी न घालता पीठ मळावे. त्याची छोटी पोळी बनवा आणि त्यात चीज घाला. नंतर कढईत तेल गरम करा आणि तपकीरी होईपर्यंत तळावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.