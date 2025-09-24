Navratri Fast Recipe: नवरात्रीचा उपवास करताय? मग आज बनवा उपवासाची इडली, सोपी आहे रेसिपी

नवरात्रीच्या उपवासात चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ तयार करू शकता. यामुळे दिवसभर ऊर्जा राहील. .नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी फराळाला काही खास बनवायचे असेल तर उपवासाची इडली तयार करू शकता. उपवासात खाण्याच्या पदार्थांमध्ये विविधता आणि चव आणण्यासाठी उपवासाची इडली हा एक उत्तम पर्याय आहे. जी पचायला हलकी आणि पौष्टिक आहे. खमंग चटणी किंवा साध्या दह्यासोबत ही इडली खाल्ल्याने उपवासातही तृप्ती मिळते. विशेष म्हणजे, ही रेसिपी सोपी आणि कमी वेळात तयार होते, त्यामुळे तुम्ही नवरात्रीच्या धावपळीतही सहज बनवू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया उपवासाच्या इडलीची सोपी रेसिपी..उपवासाची इडली बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यसाबुदाणामीठपाणीदही .उपवासाची इडली बनवण्याची कृतीउपवासाची इडली तयार करण्यसाठी सर्वात आधी साबुदाणा बारीक मिक्सरमध्ये वाटून घ्यावा.नंतर त्यात दही, पाणी टाकून चांगले मिसळा. नंतर झाकून ठेवा. नंतर मीठ आणि खाण्याचा सोडा टाका. नंतर इडली पात्रात सारण टाका आणि इडली तयार करून घ्यावे. चटणीभाजलेले शेंदगाणे, आलं, मिरची, खोबर सर्व मिक्सरमध्ये बारीक करावे. नंतर वरून तडका द्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.