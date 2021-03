Egg Hakka Noodles Recipe : जाणून घ्या अंडा हक्का नूडल्स बनवायच्या टिप्स

सातारा : बर्‍याचदा नूडल्सचे नाव ऐकून आपण सर्वांनाच तोंड फुटते. हा चिनी खाद्यपदार्थ असला तरी आता भारताव्यतिरिक्त बर्‍याच इतर देशांमध्ये लोकप्रिय झाला आहे. नूडल्सपासून ते शेजवान नूडल्सपर्यंत असे अनेक प्रकार केले जातात. मुले हे सर्व आनंदाने खातात. सामान्यत: कॅप्सिकम, कोबी, कांदा, हिरवी मिरची, मिरपूड, सोया सॉस, मिरची सॉस, मीठ आणि व्हिनेगर घालून नूडल्स बनवले जातात. लोक चिकन, चीज तसेच त्यांच्या आवडीच्या भाज्या घालून ते बनवू शकतात. आपणांस अंडा हक्का नूडल्सची ही रेसिपी आवडेल. चला तर मग नूडल्सची ही कृती पाहू: अंडा हक्का नूडल्स असे बनवा १ पॅकेट नूडल्स २ अंडे १ गाजर १ कॅप्सिकम १ मध्यम कांदा १ टेस्पून व्हिनेगर १ टी चमचा सोया सॉस १ टी चमचा केचप १ टी चमचा मिरची सॉस अंडा हक्का नूडल्स कसा बनवायचा कढईत पाणी घ्या, मीठ आणि नूडल्स घाला आणि 6 मिनिटे मध्यम आचेवर उकळा नूडल्स चाळून घ्या आणि त्यात 1 चमचे तेल घाला आणि चांगले मिसळा आणि 10.15 मिनिटे बाजूला ठेवा. अंडी एका भांड्यात फोडा. मीठ आणि मिरपूड पावडर घाला. चांगले मिसळा. एक आमलेट बनवा आणि त्याचे लहान तुकडे करा. आपण पॅनमध्ये स्क्रब अंडी देखील बनवू शकता, जे आपण नूडल्स बनवण्यासाठी वापरु शकता. नूडल्स बनवण्यासाठी सर्व भाज्या एका पॅनमध्ये ठेवा आणि २.3 मिनिटांसाठी उंच ज्योत वर तळा. त्यात उकडलेले नूडल्स, व्हिनेगर, सोया सॉस, मीठ, मिरपूड, केचअप आणि मिरची सॉस घाला. सर्वकाही मिक्स करावे आणि सुमारे 2 मिनिटे शिजवा आता शिजवलेले अंडे आणि कांदा घाला. ते व्यवस्थित हलवा आणि आणखी एक मिनिट शिजवा. गरम गरम सर्व्ह करा. स्वीडनमध्ये 1300 वर्षांपूर्वीच्या रहस्यमय गोष्टीचा शोध; Gold Foil मध्ये दिसली मिठी मारणारी जोडपी

